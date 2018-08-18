Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde öğle saatlerinde dikkatsiz sürücüler nedeniyle yarım saat arayla iki ayrı kaza yaşanırken, kazalarda yaralanan olmaması sevindirdi.

Polisten verilen bilgiye göre ilk kaza bugün saat 14:00 sıralarında Girne - Lefkosa Anayolu Ciklos mevkiinde, 45 yaşındaki Ercüment Ergör yönetimindeki KK 513 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan 85 yaşındaki Yılmaz Bora yönetimindeki KM 951 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın ileriye doğru savrulan KM 951 plakalı araç önündeki 49 yaşındaki Mehmet Müderriszade yönetimindeki RA 361 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşanan zincirleme kaza sonucu yaralanan olmadı.

YARIM SAAT SONRA GİRNE İSTİKAMETİNE DOĞRU KAZA

Öte yandan saat 14:30 sıralarında ise, yine Ciklos mevkiinde, 40 yaşındaki Gökhan Öcal yönetimindeki PA 103 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mediha Yalçınkaya yönetimindeki MZ 105 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.