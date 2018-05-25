Basına saldırıya üç ay hapis

Mağusa Kaza Mahkemesinde bir uyuşturucu davasını takip eden üç basın mensubuna saldıran Hüseyin Acar üç ay hapis cezasına mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR Mağusa Kaza Mahkemesinde 9 Mayıs tarihinde görevini yapmaya çalışan Kıbrıs Gazetesi Muhabiri Sedef Boşnak'a, Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi'ye ve serbest gazeteci Gamze Pir Baykur'a saldırarak Sedef Boşnak'ı ciddi şekilde darp eden sanık Hüseyin Acar hakkındaki karar açıklandı. Sanık Acar'ın mahkeme önünde gazetecilere saldırıda bulunmasını ve Boşnak'ı ciddi şekilde darp etmesini kabadayılık ve magandalık olarak nitelendiren mahkeme sanık Acar'ı 3 ay hapis cezasına mahkum etti.