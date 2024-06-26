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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından olan ve yardımseverliğiyle bilinen Şifa Miralay dün vefat etti.
Califorian Restorantlar zincirinin direktörü Salih Kayım’ın kayınvalidesi olan Şifa Miralay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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