Özdilek ailesi yasta

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olan ve Karaoğlanoğlu bölgesinde ikamet eden Turan Özdilek pazartesi günü hayatını kaybetti. Özdilek'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özdilek'in cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

