Kalbine yenildi

Lefkoşa’da sakin Gülten Acumsal (K-78), dün kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Acumsal’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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