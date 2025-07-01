21 Haziran 2025 tarihli yerel yazılı basınımıza manşetten yansıyan açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yanındadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Türkiye’nin , Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalmayacağını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde Rum kesiminin KKTC’deki iş dünyasına yönelik yaptığı çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek, siyasi sebeplerle hukuku kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar verme çabalarına hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağını kaydetti.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü ve şüphesi olmasın” dedi..

Dünyanın iyi durumda olmadığını, ekonomik olarak da dünyada büyük bir rekabet olduğunu, belirsizliklerin yükseldiğini, savaşlar yaşandığını, jeopolitik gerginliklerin arttığını söyleyen Yılmaz, çok geç olmadan tarafların masaya dönmelerini ve bir müzakereyle sorunların aşılmasını ümit ettiklerini kaydetti..

..Temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün sabah KKTC’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Yılmaz; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren sayın Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

..Her ziyaretimizde Türkiye ile Kıbrıs Türk Halkı arasındaki güçlü bağları, samimi kardeşliği ve karşılıklı dayanışmayı daha derinden yaşıyoruz. Bugünkü temaslarımızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüş alışverişinde bulunacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da müreffeh yarınlara kavuşması için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunu korumak için atacağımız adımları ele alacağız..

..Yılmaz, ziyaretlerinin ilk durağının Güzelyurt’ta inşası tamamlanan Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri olacağını dile getirerek çevresinde, saha ziyaretleri ve yerinde incelemelerde bulunacaklarını belirtti. Yılmaz, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tarihin en yüksek İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü hayata geçirdiklerini dile getirdi. Temasları çerçevesinde, Güzelyurt Belediyesi Kitap Kafe’de gençlerle bir araya gelip düşüncelerini ve beklentilerini dinleyeceklerini ifade eden Yılmaz, insan gücünün ve beşeri sermayenin bir toplumun en kıymetli varlığı olduğunu , gençlere büyük önem verdiklerini kaydetti..

..ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü ziyaret ederek üniversite yetkililerinden bilgiler alacaklarını dile getiren sayın Cevdet Yılmaz, yürütülen bilimsel projeleri ve Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ni inceleyeceklerini kaydetti. Teknoloji üreten bir ülke olmanın hem bağımsızlık hem de refah açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC ile işbirliklerinde en önemli gördükleri meselelerden birinin de teknoloji olduğunu ifade etti..

..Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kurulu ilk ve tek savunma sanayi alanında faaliyet gösteren MEDEF Defence firmasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yakından takip edeceklerini dile getirdi. Ercan Havalimanı Eski Terminal Binasında gerçekleşen TEKNOFEST’e değinen Yılmaz, gençlerin teknolojiye olan ilgisini bizzat gördüklerini söyledi..

.. “Dünyamız maalesef iyi bir durumda değildir. Ekonomik olarak da dünyada büyük bir rekabet var, belirsizlikler yükseliyor, savaşlar yaşanıyor. Diğer taraftan jeopolitik gerginliklerin yükseldiğini görüyoruz” diyen Yılmaz, bunların iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi..

.. Hiç kimsenin merhametine güvenerek yaşayabilecek bir dönemde olunmadığını ifade eden Yılmaz, “Kendi Gücümüze ve İnsanımıza Güvenmeliyiz” diye konuştu. Uluslararası hukukun ve kuralların ne kadar zayıfladığını Gazze’de de gördüklerinin altını çizen Yılmaz, “Son İsrail saldırılarında gördük. Başka birçok vesileyle de görüyoruz” dedi..

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden yana olduğunu kaydeden Cevdet Yılmaz, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını söyledi. “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etioya-Somali anlaşması için, Ukrayna-Rusya savaşı için gayret sarf etti. Pakistan-Hindistan geriliminde de aktif rol oynadı. Gazze meselesinde çok ciddi diplomasi sürdürülüyor. İran-İsrail geriliminde de , dünyada Cumhurbaşkanımız kadar gayret eden başka bir lider var mı bilmiyorum?” diyen Yılmaz, Erdoğan’ın çok büyük bir diplomasi trafiği sürdürdüğünü kaydetti. Bu sorunların müzakereyle masada çözülmesi gerektiğini her fırsatta söylediklerini belirten Yılmaz, “Çok geç olmadan taraflar masaya dönerler. Masada bir müzakereyle sorunlar aşılır diye ümit ediyoruz..

..Aksi takdirde yaşanan sürecin insani, çevresel ve ekonomik maliyetleri her geçen gün artacaktır. Bunun da hiç kimseye faydası olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin bir tereddütü olmasın dedi. Son dönemde Rum kesiminin KKTC’deki iş dünyasına yönelik yaptığı çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını söyleyen Yılmaz, siyasi sebeplerle hukuku kullanarak KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına kayıtsız kalınmayacağının altını çizdi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı dünden bugüne anavatanımız Türkiye’nin desteğinde büyük mücadeleler vererek 15 Kasım 1983’te bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir.

Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek anavatanımız Türkiye’nin desteğinde kurduğu bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..