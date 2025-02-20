Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin ilk Bayraktarı Ali Riza Vuruşkan’ı ölümünün 46. Yıl dönümünde saygı , minnet ve şükranla anıyoruz.

Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin ilk Bayraktarı Albay Riza Vuruşkan, kod adı ile “Conan” 1912 yılında doğdu. 15.02.1979 tarihinde Bursa’da vefat eden E. Albay Riza Vuruşkan’ın mezarı Pınarbaşı mezarlığında yer almaktadır.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktarı Albay Ali Riza Vuruşkan, vefatının 46’ncı yıl dönümünde Lefkoşa’da TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezinde düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Albay Ali Riza Vuruşkan’ın biyografisi okundu.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Mücahitler, aileleri ve diğer yetkililer katıldı.

Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun hemen ardından 1 Ağustos 1958 tarihinde Kıbrıs’a gelen Yarbay Ali Riza Vuruşkan, ‘sözde’ Lefkoşa İş Bankası Şubesi’nde Ali Conan adıyla ve Müfettiş kimliği ile görevine başlamıştır.

Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin ilk komutanı olan Yarbay Ali Riza Vuruşkan 2,5 yıl TMT komutanlığı yapmış, teşkilatlanma ve de eğitim konularında büyük başarılar sağlamıştır. Ali Riza Vuruşkan’ın 1 Ağustos 1958’de adaya ayak basmasıyla birlikte Kıbrıs Türk halkı Türk Mukavemet Teşkilatı TMT çatısı altında; Rumların EOKA tedhiş örgütüne karşı Kıbrıs Türk halkı tarafından KITEMB, ) Eylül Cephesi, VOLKAN (Var Olmak Lazımsa Kan Akıtmamak Niye) gibi örgütler kuruldu.

Rauf R. Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Kasım 1957’de Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Rauf R. Denktaş tarafından konunun Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun bilgilerine getirilmesinin ardından 1958 yılı ortalarında TMT, Kore Gazisi General Daniş Karabelen’in başkanı olduğu Seferberlik Tetkik Kurulu’na bağlandı.

Ankara’da hazırlanan Kıbrıs’ı İstirdat Projesi (KİP) kapsamında KİP kadrosu belirlenmiş, Kıbrıs’taki TMT’nin geliştirilerek gerçek bir direniş örgütü haline getirilmesi görevi Yarbay Ali Riza Vuruşkan’a verilmişti. Netice itibarı ile Rauf R. Denktaş, TMT’nin kuruluşundan 9 ay sonra anavatanımız Türkiye; Türkiye İş Bankası Öğretim Müfettişi adı altında bize ilk uzmanlarını Bayraktar ve yardımcılarını gönderdi demiştir.

Bu gelişmelerin ardından Kıbrıs Türk Halkı TMT etrafında bütünleşerek, Rum silahlı saldırılarına ve katliamlarına karşı büyük mücadele vermiştir. 16 Ağustos 1960 anlaşmaları ile Kıbrıs Türk ve Rum halklarının siyasi eşitliğine dayalı olarak ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti Rum-Yunan ikilisinin Megali İdea hayalleri nedeniyle uzun ömürlü olmamış ve de 21 Aralık 1963 Kanlı Noel silahlı saldırıları ile yıkılacaktı.

Yine ilerleyen yıllarda , Rum-Yunan ikilisinin 21 Aralık 1963 Kanlı Noel silahlı saldırılarının ardından gönüllü olarak Rauf R. Denktaş’la birlikte 1964’te Erenköy’e ayak basan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli bir yeri olan Erenköy direnişinde de komutanlık yapan Albay Ali Riza Vuruşkan ölümünün 46. Yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar Ali Riza Vuruşkan’ın TMT’nin efsane komutanı olduğunu vurgulayarak , TMT’nin direniş hareketini planlayan ve başlatan üç önemli kahraman Türk subayının dikkat çektiğini belirterek, bu isimleri; Daniş Karabelen, İsmail Tansu ve A.Riza Vuruşkan olarak sıraladı.

Bayar, bu üç subayın sahasında deneyimli, Kore’de 1952-1953 yıllarında savaşmış , birbirlerini yakından tanıyan kahraman silah arkadaşları ve vatansever kişiler olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki gizli direnişin hikayesinin 67 yıl önce Ankara’da 1958 yılının Mayıs ayında Genel Kurmay Başkanlığı Harekat Şubesi’nin odalarından birinde başladığını anlatan Celal Bayar, TMT’nin Kıbrıs’ın “Kuvayı Milliyesi” olarak bilindiğini ifade etti.

A.Riza Vuruşkan’ın 31 Temmuz 1958’de, ilk seferde 7 silah arkadaşı subayla Kıbrıs’a ayak bastığını ve 1 Ağustos 1958’de ulvi görevine başladığını dile getiren Celal Bayar, “Kıbrıs Türklerinin kaderini etkileyecek dönüm noktası bu şekilde başlamış oldu” dedi.

A. Riza Vuruşkan’ın görünürdeki görevinin müfettişlik olduğunu ve pasaportunda da “Ali Conan” isminin yazılı olduğunu belirten Celal Bayar, “Kod adı Bozkurt’tur, liderlik kodu Bayraktar, ilk efsanevi Bozkurt’umuzdur diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde , Albay Ali Riza Vuruşkan’ın biyografisi okundu. Erenköy Mücahitler Derneği eski Genel Başkanı Mustafa Arıkan’ın anılarını paylaştığı törende, konuşmaların ardından milli mücadelede görev yapan Mücahitlere madalyaları takdim edildi.

Daniş Karabelen, İsmail Tansu ve Riza Vuruşkan’ın hayatta olmasalar da Kıbrıs Türklerinin kalplerinde sonsuza kadar yaşayacaklarının altını çizen Celal Bayar “Onları Her Zaman Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz. Ruhları Şad Olsun” dedi.

“20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı barış , özgürlük ve egemen devletimizin temelidir, tescilidir. Artık geri dönüş olamaz” vurgusunu yapan Celal Bayar, yaşayabilir ve kalıcı çözümün ancak iki egemen devlet temelinde mümkün olduğunu söyledi..

..TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, “Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yaşasın Anavatan” diyerek konuşmasını tamamladı.

Sonuç olarak; Albay Ali Riza Vuruşkan; Kıbrıs’ta her Türk köyünü bir kale haline getirerek, Kıbrıs Türk halkının Rum silahlı saldırılarına karşı korunmasını sağlamış, özgürlük ve bağımsızlık yolunda üstün yetenekleriyle önderlik yapmış bir Bozkurttur.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda siyasi geleceğinin yolunu çizmiştir. Kıbrıs Türk halkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ve adadaki Türk varlığını korumaya kararlıdır. Kıbrıs Türk halkı; göndere çekilen bayraklarımızı sonsuza dek dalgalandırmak azminde ve kararındadır.

Kıbrıs Türk halkı, Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin ilk komutanı Ali Riza Vuruşkan’ı, unutmadı ve de asla unutmayacaktır.

Ne Mutlu Türküm Diyene..