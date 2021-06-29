Minik cimnastikçiler şov yaptılar

Lefkoşa Cimnastik Kulübünün, Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği cimnastik kurslarında eğitim alan çocuklar diploma törenlerinde coşkulu cimnastik şovu gerçekleştirdiler

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi işbirliğinde cimnastik kursları düzenledi.Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri, öğrendikleri hareketleri coşkulu cimnastik gösterileri sundular. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da gösterileri izleyip, çocukları motive etme adına gösterilere katılan tüm çocuklara madalya taktı.Lefkoşa Cimnastik Kulübünden düzenlenen cimnastik kursları ile ilgili yapılan açıklamada “Cimnastik sporumuzu sevdirme ve özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmak için kreş ve okul öncesi eğitim kurumları ile işbirliği yapıyoruz. Böylelikle çocuklarımızı keşfetmeye ve yönlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.Bu çerçevede cimnastik eğitimi alan çocuklarımız okullarında düzenlenen diploma törenlerinde izleyenlere coşkulu bir cimnastik şovu izlettiler.”