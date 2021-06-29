banner583
banner676
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
10 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
17 0
 
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
20 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
716 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
43 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
147 0
banner661
banner682

Minik cimnastikçiler şov yaptılar

banner476

Lefkoşa Cimnastik Kulübünün, Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği cimnastik kurslarında eğitim alan çocuklar diploma törenlerinde coşkulu cimnastik şovu gerçekleştirdiler

banner666
Minik cimnastikçiler şov yaptılar
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi işbirliğinde cimnastik kursları düzenledi.
Tohum Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Little Hands Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri, öğrendikleri hareketleri coşkulu cimnastik gösterileri sundular. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da gösterileri izleyip, çocukları motive etme adına gösterilere katılan tüm çocuklara madalya taktı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübünden düzenlenen cimnastik kursları ile ilgili yapılan açıklamada “Cimnastik sporumuzu sevdirme ve özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmak için kreş ve okul öncesi eğitim kurumları ile işbirliği yapıyoruz. Böylelikle çocuklarımızı keşfetmeye ve yönlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
Bu çerçevede cimnastik eğitimi alan çocuklarımız okullarında düzenlenen diploma törenlerinde izleyenlere coşkulu bir cimnastik şovu izlettiler.”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.