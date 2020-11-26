Erhürman “Çok açık birşey söylüyorum. Sadece partisini düşünen hiç kimse bu dönemde hükümete girmeyi istemez. Muhalefette olmak sadece partisini düşünen herkes için en iyi seçenektir. Hiçbir parti için farklı birşey geçerli değil. O yüzden girilecekse bu hükümete bakan sayısı üzerinden pazarlık yapması bana son derece çocukca gelir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ilk tur siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.CTP Parti Meclisi bu akşam saat 19.30’da toplanarak ilk tur değerlendirmelerini yapacak. CTP Genel Başkanı Erhürman BRT’de 14. Saat programına katılarak hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, hükümet kurma konusunda umudunun kalmadığı anda hemen görevi iade edeceğini ancak, şu anda o aşamada olmadığını açıkladı. Erhürman, partilere bir ikinci tur yapacak gibi görüldüğünü söyledi ve hedefinin en geç Cumartesi gününe kadar netlik kazanacak bir ortam sağlamak olduğunu açıkladı.

Erhürman,“Hedefimiz en geç Cumartesine kadar netlik kazanacak bir ortamı sağlamak.Bugünkü görüşmelerimizin arkasından biz çünkü temaslarımıza , devam ediyoruz. O temasların sonuçlarını da bu akşam Parti Meclisine aktaracağız. Ben tüm partilerle temas halinde olmaya devam ediyorum. Temastan kastım resmi görüşmeler düzleminde değil. Birebir sohbetler düzeyinde gerekirse telefonda “bu nedir”, “şu nedir” şeklinde yapıyorum” dedi. Tufan Erhürman, tarafsızlık yemini eden cumhurbaşkanının bir açılışta yaptığı konuşmada bir hükümet modeline işaret etmesini eleştirdi. Erhürman, “Bugünlerde çok ilginç şeyler oluyor. Ülkede normal şartlarda konuşulmayacak şeylerde konuşulur hale geldi. Bu iyi birşey değil. Bazı şeyler konuşulamaz. Mesela Cumhurbaşkanı’nın yemininde ben tarafsız kalacağıma yemin ediyorum ibaresi varken ve Cumhurbaşkanı’nın herkes tarafından bilinen özelliği tarafsız kalması iken önemli bir yatırımın açılış töreninde cumhurbaşkanının “ben mesaj veriyorum şu hükümette başarılı olmuştu aman olsun” demesi denilebilir birşey değildir. Kurumsal ilişkiler, kurumsal dil açısından bunlar söylenebilir şeyler değil. Siyasiler tarafından bazı şeylerin konuşulması doğal olarak sınırlıdır. Bunların Anayasa, mevzuat, teamülller gibi sınırları vardır. Biz mecbur muyuz hergün sayın Ersin Tatar’ın açıklamalarını takip edelim de bugünde şunu ihlal etti diyelim. Memleketin başka işi yok. Önümüzdeki 5 sene devrilen çamları toplamakla geçecek” diye konuştu. Erhürman konuşmasında “Tarafsız olması gerektiği bilinen bir makam bir açılış töreninde aniden cuşu huruşa gelerek birilerine aha sana söylüyorum sana mesaj veriyorum hükümeti bilmem sen kur. Şuanda hükümeti kurma görevini verdiğiniz biri var. Asgari saygından bahsediyorum.Ne verdiniz o zaman hükümeti kurma görevini. Ben hükümeti kurma görevini alacağım elimden geldiğince hızlı bir şekilde süreci belli bir yere taşıma veya taşıyamıyorsam tamamlamaya çalışacağım ama bu sırada siz Cumhurbaşkanı olarak ki hükümeti kurma görevini siz verdiniz bana bir açılış töreninde çıkacaksınız ve “budur hükümeti modeli” diyeceksiniz. Memlekette birbirimize asgari saygıyı kaybettiğimiz anda işin rengiçok değişir”ifadelerine de yer verdi….

Matematiksel olarak hükümet formüllerine yönelik de açıklamada bulunan Erhürman azınlık hükümetini tercih etmediğini de söyledi. Erhürman, “Hükümet formülleri matematiksel anlamda şunlar. Birincisi bizim zaten tercih olarak açıkca ortaya koyduğumuz mümkün olan en geniş tabanlı teknokratların da içinde olduğu kabine. Bunu zaten ilk turda dile getirdik.İkincisi yine matematiksel olarak CTP-UBP, 3. CTP-UBP-HP, 4. de 4’lü hükümet modelidir.Ben asla azınlık hükümetine sıcak bakmadım, tercih de etmem”dedi.. Tufan Erhürman CTP’nin bakanlık sayısı konusunda en ufak bir kırmızı çizgisi olmadığını da vurguladı. Erhürman, bu dönemde bu tarz tuhaf pazarlık yapılmasını doğru olmadığını ifade etti. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Karşı tarafın kırmızı çizgisi olacaksa söyleyecekler. Ama ben zaten böyle bir hükümetin son derece sıkıntılı bir hükümet olacağını siyasal anlamda değil. Memleket sorunları itibarıyla son derece sıkıntılı bir hükümet olacağını biliyorum. Bu yüzden bu dönemde o tip tuhaf pazarlık modelleri ile konuşulmasını memlekti düşünüyorsak eğer doğru bulmuyorum”dedi.. “Çok açık birşey söylüyorum. Sadece partisini düşünen hiç kimse bu dönemde hükümete girmeyi istemez. Muhalefette olmak sadece partisini düşünen herkes için en iyi seçenektir. Hiçbir parti için farklı birşey geçerli değil. O yüzden girilecekse bu hükümete bakan sayısı üzerinden pazarlık yapması bana son derece çocukca gelir” diyen Erhürman 10 aylık dönem için bu kadar sıkıntıların içinde bakan sayısını tartışmanın hiçbir manası olmadığını belitti. Erhürman, Meclis’ten şuan hükümet çıkarmak kolay olsaydı 20 milletvekiline sahip UBP bunu 15 gün içerisinde yapabilirdi. Demek ki Meclis’in şuanki aritmetiğinde değil bütün bu arkada yaşananlarla geldiklerimizle birlikte aritmetiğinde sorun var. Yoksa bu Meclis şimdi bugün seçimden çıkmış olsaydı ve rakamlar bunlar olsaydı muhtemelen hükümet kurmak kolay olurdu. Ama gelin görün ki yaşanmışlık var. Yaşanmaşlıklarda az buz değil. Kimse CTP’den ve benden hiçbirşey olmamış gibi bir hükümet modeli üzerinden konuşmayı beklemesin boşuna. Ben CTP Genel Başkanı olarak ve 50 yıllık CTP bütün bu yaşananların üzerine sünger çeken parti konumuna girmez.İlkesel olarak net”dedi..