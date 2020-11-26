Kuzeyde 1045 test 9 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1045 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

26 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1045

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

Ülke dışından gelen vakalar – 9

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 259.104

Toplam Vaka Sayısı- 1077

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1011

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-