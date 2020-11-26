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Kuzeyde 1045 test 9 pozitif vaka

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Kuzeyde 1045 test 9 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1045 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
26 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;  
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1045  
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9  
Ülke dışından gelen vakalar –  9  
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –  
Yerel vakalar –  
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-    
Yapılan Toplam Test Sayısı- 259.104  
Toplam Vaka Sayısı- 1077  
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1011  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61  
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 
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