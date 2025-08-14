ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, gelecek hafta buluşarak barışın yollarını arayacaklar. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Bu kavganın nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek çok zor. Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna hakkında, Ukrayna olmadan bir karar alınamayacağını söyledi. Zelenski’ye hak vermemek mümkün değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşme teklifinin Rusya’dan geldiğini ima etti… Bu konuda da çelişkili görüşler var. Rubio, hem Rusya hem de Ukrayna’nın barış yollarını açmak için tavizler verme durumunda olduklarına da vurgu yaptı. Rubio ayrıca, iki tarafın ortak bir yol bulup savaşı bitirme olasılığının çok zayıf olduğunu da ifade etti. Kısacası, Rusya Ukrayna’yı almak, Ukrayna da bağımsız egemen devlet olarak kalmak konularında ısrarlı.

Bilindiği üzere, sorun Ukrayna’nın NATO’ya üye olma durumu, eski Rus uydularının birer birer NATO’ya üye olmasıyla ve Ukrayna’nın da NATO’ya üye olma çabası ile başlamıştı. Tarafsız yabancı uluslararası ilişkiler uzmanları, o dönemde bağımsız, egemen Ukrayna’nın NATO üyeliği istemini normal karşılanabilecek bir girişim olarak yorumladı. Ancak, Ruslar eski uydularının tümünün NATO üyesi olmalarının Rusya’ya karşı güvenlik açısından bir tehdit oluşturacağını iddia ederek Ukrayna’ya karşı savaş girişimlerini başlatmıştı.

Şimdi ise Rusya “Ukrayna bizim. Bizim olanı da geri alacağız.” açıklamasıyla çıkmazı daha da tırmandırdı. Barış için taraflardan hiçbiri olumlu ve savaşı sonlandıracak adımlar atamadılar. Zelenski, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenlik güvenceleri alması gerektiğini söyledi. Çıkmaz devam ediyor…