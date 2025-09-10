Fransız lider Emmanuel Macron, 26 ülkenin Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlaması konusunda anlaştığını söyledi. Rusya ve lideri Putin’den hemen yanıt geldi. …“Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini reddediyoruz. Ayrıca Avrupa ülkelerinden, Ukrayna’ya ayak basacak askerlerin meşru hedef sayılacaklarını da belirtmek isterim…” Putin ayrıca, Ukrayna için hazırlanmış hiçbir güvenlik garantisi planının hayata geçirilemeyeceğini iddia etti. Böyle bir planın NATO askerlerinin Rusya sınırına dayanması anlamına geldiğini belirten Putin, bu durumun Rusya için tehdit anlamına geldiğini ve ihtilafın patlak vermesinin başlıca nedeninin NATO askerlerinin Rusya sınırına dayanması olasılığından kaynaklandığını da ifade etti.

Rusya askeri harekatın devam edeceğini, ancak diplomatik yol ile çözüme ulaşmak istediklerini de açıkladı. Kısacası, Rusya ve lideri Putin, tüm isteklerinin kabul edilmesi için ısrarlı. Ukrayna ise Avrupa’dan aldığı destek ile çözüme diplomatik yol ile ulaşmak arzusunda. ABD, bu çıkmaz karşısında ne yapacak? Bilinmez… Rusya ile Ukrayna ihtilafının kendilerinin ortaya koyduğu önerileri ABD’nin çözüme kavuşturmasını bekliyor.

Savaş tehlikesinin devam ettiği bölgede çözüm için bir Rusya – Ukrayna liderler buluşması gerekecek. Ancak şimdilik bu buluşmanın gerçekleşmesi çok zor. Rusya ikili görüşmenin Rusya’da yapılmasını isterken, Ukrayna bu görüşmenin tarafsız bir ülkede yapılmasını istiyor. Bu arada Rusya’nın tüm eski uydu ülkelerinin NATO üyesi olması ve Ukrayna’nın da aynı yola girmek istemesi Rusya’yı ihtilafın başlangıcından bu yana bayağı endişelendirmiş… Zaten kavganın başlamasına neden olan da budur. Savaş tehlikesi devam ediyor…