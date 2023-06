MS tedavisinde umut verici ilaç tedavisi

Son yıllarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinde kullanılmaya başlanan yeni nesil MS tedavi protokolleri, ülkemizde de Yakın Doğu hastanelerinde uygulanıyor. MS hastalığında kullanılmaya başlanan yeni nesil ilaç tedavileri hastaların kaderini değiştiriyor

Günümüzde özellikle 20-40 yaş arasındaki genç erişkinlerde daha sık rastlanan, beyin ve omuriliği etkileyen Multipl Skleroz (MS), hastalarda ataklarla kendini gösteriyor. MS, erkeklere oranla, kadınlarda daha fazla görülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal, son yıllarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinde kullanılmaya başlanan yeni nesil MS tedavi protokollerinin, ülkemizde de Yakın Doğu Oluşumu hastanelerinde uygulandığını söyledi.

Multipl Skleroz (MS), kişiden kişiye değişen farklı etkenler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel ÜNAL, genetik yatkınlık zemininde, bazı çevresel faktörlere maruz kalmanın, MS hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığının düşünüldüğünü söylüyor. “Özellikle ergenlik döneminde; güneş ışığının yeteri kadar alınamaması, tütünle erken tanışma, vitamin eksikliği, kafeinli gıdaların fazla tüketilmesi, yoğun çalışma saatleri, aşırı stres gibi faktörlerin MS hastalığının ortaya çıkmasında etkili olduğu görülüyor” diyen Uzm. Dr. Tansel Ünal, buna rağmen MS gelişimindeki kesin etiyolojik etkenin henüz tam olarak ortaya konulamadığını ve bu konuda önümüzdeki dönemde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

MS’İN BELİRTİLERİ

MS, özellikle hastalığın erken dönemlerinde, 24 saatten daha uzun süren ve çok çeşitlilik gösterebilen nörolojik belirtilerin görüldüğü ataklarla kendini gösteriyor. Bu belirtiler, bir veya birden çok uzuvda güçsüzlük, uyuşma ve his kaybı, denge bozukluğu, görme kaybı gibi çok çeşitli şekillerde olabiliyor. Başlangıçta ataklar büyük oranda gerileme eğiliminde olsa da, bir süre sonra, hastalarda bazı sekeller kalmaya başlıyor ve zaman içinde bireylerin en verimli çağları olan genç erişkinlik döneminde önemli düzeyde fiziksel engellilik, iş gücü kaybı ve psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.

YENİ NESİL MS TEDAVİ PROTOKOLÜ NASIL UYGULANIYOR?

MS hastalığının tedavisinde; atak tedavisinin yanında, yeni atakların ortaya çıkmasını engelleyici ilaç tedavileri de çok büyük önem taşıyor. Bunun uzun soluklu bir tedavi süreci olduğunu ve kullanılan alışılagelmiş tedavilerin, hasta açısından yorucu, kullanımı güç yöntemler olduğunu belirten Uzm. Dr. Tansel Ünal; hastalığın etkisinden bağımsız olarak, bu tedavi protokollerinin başlı başına hastalar üzerinde hırpalayıcı, yıpratıcı ve aynı zamanda yoğun depresyona neden olan yan etkileri olabildiğini, birçok hastanın tedaviye uyum sağlayamadığını söylüyor.

Günümüzde ilaç tedavisinde seçeneklerin çok arttığını ifade eden Uzm. Dr. Tansel Ünal, MS tedavisinde yeni ilaç tedavilerinin geliştirildiğini, son yıllarda büyük merkezlerde kullanılmakta olan yeni nesil MS ilaç tedavilerinin, Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde de uygulanmaya başlandığını belirtiyor. Uzm. Dr. Ünal yeni nesil ilaç tedavisi protokolleri ile ilgili olarak “Örneğin, birinci basamak ilaç tedavisi uygulanmış ve fayda görememiş uygun bir hastaya, çok kısa süreli özel bir tedavi protokolü uygulayabiliyoruz. Üstelik bunun için hastanede yatmak da gerekmiyor. Sadece on gün boyunca günde bir tablet ilaç tedavisi uyguladığımız hastamız, bu tedavi kürünün ardından, bir yıl boyunca MS’le ilgili başka hiçbir ilaç kullanmıyor. Bir yıl sonra, yine on günlük bir kür uygulanan hastamızı ilaçsız olarak izlemeye alıyoruz” diyor.

Yeni nesil MS ilaç tedavi protokolleri ile alınan olumlu sonuçların yüz güldürücü ve gelecek için umut verici olduğunu sözlerine ekleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Tansel Ünal; diğer ilaç tedavilerine göre hem daha etkin, hem de çok daha kolay uygulanabilir olan ve hasta uyumunun anlamlı derecede yüksek olduğu bu tedavi protokollerini, Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde MS hastalarına uygulayabiliyor olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.