04 Ekim 2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre KKTC Cumhurbaşkanı ve de Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın kendisine yaptığı ziyaretle ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulisi Akar’ın ziyareti, anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sarsılmaz desteğin en açık ifadesidir..

..Kıbrıs Türk halkı devletinin, egemenliğinin, iradesinin ve özgürlüğünün sahibidir. Bu haklarından asla vazgeçemez. Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ve Türk askerinin varlığı güvenliğimizin teminatıdır..

..Sayın Hulisi Akar’a gerek Genel Kurmay Başkanlığı dönemlerinde gerekse bugün TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı sıfatıyla Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ediyorum..

..Bu destek yalnızca askeri alanda değil, uluslararası arenada ve siyasi toplantılarda da gerçekleşmiştir. Sayın Akar’ın bu ziyareti son günlerde Yunan ve Rum tarafından gelen saldırgan açıklamalarına güçlü bir mesaj olmuştur..

..Bu vesileyle , Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis’in Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalara da yanıt vermek gerekir. Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis Güney Kıbrıs’ta yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünün ancak Türk askerinin adadan çekilmesi, garantörlük sisteminin kaldırılması ve müdahale hakkının sona ermesiyle mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu ifadeler, adanın tümüne göz diken bir zihniyetin ürünüdür ve adeta CTP’nin adayının oy kazanma uğruna halkımızı aldatmaya yönelik pembe vaatlerine verilen en açık yanıttır..

..CTP’nin adayı halkı Rum liderin niyetini ölçeceğiz safsatalarıyla kandırmakla meşgulken gelen açıklamalara ilişkin halkımızın aldığı mesaj nettir. Bunların tek amacı, Türkiye’yi adadan çıkarmaktır ve dünyaya bağlanmak safsatasıyla adayı Rum’a teslim etmektir..

.. Dahası, kendinden geçmiş Rum Komandolarının “Karpaz’a gireceğiz” sloganlarının da Rum tarafının Enosis anlayışında hiçbir değişiklik olmadığını ortaya koymuştur. Rumlar için adanın tümünü alma hedefi hala nihai amaçtır. Biz bu zihniyeti reddediyoruz. Kıbrıs Türk Halkı böyle tehditlere asla boyun eğmez ve buna asla teslim olmaz. Karpaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağıdır . Buna cüret etme düşüncesinde olan hadsizlere de geçmişte nasıl hadlerini bildirdiysek bugün de yarın da bildirmekten geri durmayız..

..Halkımız kendisini sahte vaatlerle, içi boş soyut çözüm vaatleriyle kandırmak isteyenlere şu soruyu sorsun: Rum tarafı savunma harcamalarını neden sürekli artırıyor? Neden sürekli silahlanıyorlar? 2020’de 444 milyon avro olan bütçe 2025’te 588 milyon avroya çıkmıştır. Bu artış, akıllarında herhangi bir uzlaşı veya çözüm olmadığını, tam tersine asıl amaçlarından vazgeçmediklerini aklı olan herkese göstermektedir. Bu kadar küçük bir coğrafyada bu kadar çok silah ve yabancı güç olur mu? Hristodulidis’in hemen her gün yapmakta olduğu düşmanca açıklamaları da bunların üzerine adeta tüy dikmektedir..

..Türkiye’nin desteği en kritik zamanda vardı, bugün de en güçlü şekilde yanımızdadır. Bu destek yalnızca sözde değil, icraatta ve uygulamada da somuttur. Kıbrıs Türk halkı anavatan Türkiye ile omuz omuza geleceğe yürümeye devam edecektir..

..CTP’nin adayı ve destekçileri ise Rum’un gerçek niyetini gizleyen, tehditlerini görmezden gelen bunları normalleştiren bir anlayışla hareket etmektedir. Kıbrıs Türk halkı bu sorumsuzluğun cevabını inanıyorum ki sandıkta verecektir.

..Benim pozisyonum nettir. Yolumuz Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü Temelinde İki Devletli Çözümdür. Vizyonum, Kıbrıs Türk Halkının özden gelen haklarının tesisi , gençlerimizin geleceğe güvenle bakması, ekonomimizin anavatan Türkiye ile birlikte güçlenmesi ve halkımızın eşit şekilde dünyada yerini almasıdır..

..Kıbrıs Türk halkı kendi devletinden, egemenliğinden ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyecektir. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kararlılığımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı bu davadan asla vazgeçmeyecektir.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev temellerinde Mücahit halkımızın, TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..