Nedense gazino konusu açıldı mı veya gündeme geldi mi, bütün siyasiler hep yan çizerler. Yan çizmelerinin nedeni, oy kaybetme korkusudur. Halbuki gerçekçi bir yaklaşımla gazinoların sorunlarını çözseler, halkımızdan da alkış alacaklar.

Gazino ve gazinoculara sahip çıkılması gerektiğine dair geçen gün basında iki önemli yazı vardı. Bunlardan birisi, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’tan, diğeri de İŞAD (Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği) Başkanı Enver Mamülcü’dendi.

Serhan Aktunç’un açıklamalarında, neden KKTC gazino işletmecilerine sahip çıkılması gerektiğini şöyleydi:

“Güney Kıbrıs, rakip olarak bizim elimizdeki her değeri zayıflatmak için her şeyi yapıyor. Güney Kıbrıs’ta da gazinolar açılmaya başladı. Turizm, ülkemizde lokomotif sektör olduğu gibi, gazinolar da bunun en önemli alanlarından birisidir.”

Serhan Aktunç gazinolar konusuna destek beyanı verirken, ülkemize gelen turist sayısının da tablosunu önümüze koyuyor. Bu tabloyu şu şekilde veriyor Serkan Aktunç.

“KKTC’de 32 tane gazinolu beş yıldızlı otelimiz vardır. Yatak kapasitemizse 27 bindir. Bunun yaklaşık 18-19 bini, büyük otellerimizdir. Turizm büyük bir şemsiyedir. Turizmin altında gazino, kültür, gastronomi, deniz kum güneş gibi alanlar vardır. Biz büyük ve gazinolu otellerimizi korumalıyız. Ancak diğer yandan da turizmin çeşitliğini yukarıya çekmemiz gerekmektedir. Maalesef biz, iyi olan sektörü kötüleyip, onu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ancak yapmamız gereken, diğerlerini de onun seviyesine çıkarmak olmalıdır. Gazinolu otellerimizdeki istihdam, ekonomiye olan katkıları önemli bir gerçektir. Bu büyük katkıları göz ardı etmememiz gerekir.”

Ülke turizmi açısından hayli geniş açıklamalar yapan Serhan Aktunç, bir yerde gazino işletmesine karşı çıkanlara da cevap veriyor bu açıklamaları ile.

Gazino turizmine sahip çıkanlardan birisi de iŞAD (Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği) Başkanı Enver Mamülcüler’dir.

Enver Mamülcü yapmış olduğu açıklamasında şöyle demiştir:

“Ülke ekonomisini ayakta tutan sektör, gazino turizmidir. Sektöre sahip çıkılması ve sanal bahse önlem alınması gerekir. Sanal bahse önlem alınmaması halinde, gazino turizmine daha da zarar verecektir. Bir yandan milyar dolarlık yatırımlar ve binlerce istihdam gerçekleşmektedir. Diğer taraftan 1-2 çalışanlı, ekonomiye sıfır katkısı olan ve tüm kazancı kayıt dışı olanlar vardır.”

Esasında makro düşünenler ve ülke turizmini düşünenler, böyle cesur açıklama yaparlar.

Gazino işletmeciliği gerçekten çok pahalı bir yatırımdır. Beş yıldızlı otel sahipleri yatırımlarını gerçekleştirirlerken, mutlaka otellerine gazino işletme izni alacaklarının hesabını yaparlar. Bu hesapla geniş düşünülen bir yatırımın getireceği rantlar, bunun yanında Enver Mamülcü’nün ifade ettiği gibi yüzlerce istihdamlar, ülke turizmi açısından ümit vericidir.

Otel ve gazino işletmeciliğinde istihdam edilecek kişilerin düzgün bir fiziğe sahip olmaları önemlidir. Yani estetik açıdan demek istiyorum. Otel ve gazino işletmecileri bu hususlara çok dikkat ederler. Bir de servis ve hizmet açısından otel ve gazino müşterilerinin memnuniyeti önemlidir.

Avrupa veya Amerika bu yönden bizlerden çok ileridedir. Görsellik açısından müşterilerin mutlu saatler geçirmesi ve kafa dağıtması, o bağlamda anlamlıdır.

Tekrar filmi başa saracak olursak, zaman zaman Gazino İşletmecileri Birliği güçlü çıkışlar yapar. O güçlü çıkışlar ses getirirken, bu çıkışların hükümet katında nasıl kabul gördüğü veya göreceği, etki ve tepki açısından gözle görülür mü bilemem. Lakin hem Gazino İşletmeci Birliği, hem de sektörel anlamda gazino işletmeciliğinin ülkeye yaptığı muazzam ekonomik katkıya sık sık vurgu yapıyor.

Hangi sektör Gazino işletmecileri kadar ülke bütçesine katkı koyar, hele bir düşünün. Sadece otel işletmeciliği ile gelen Gazino işletmeciliği için ödenen harçlar ve vergiler bir servet niteliğindedir.

Nedense gazinolara yerli vatandaşların girişleri şu veya bu şekilde frenleniyor. Bunun cevabını şöyle yapabilirim bir toplum ferdi olarak.

“Yahu, ben bu memlekette doğmuşum, meslek sahibi olmuşum, milli davamız için yıllarca cephede düşmanla çarpışmışım, ama şu anda gazinolarımızın birinci ve sorunsuz müşterileri, TC vatandaşları ile güneyden gelen düşmanlarımızdır. Ben bu memlekete nasıl sahip çıkayım? İsyan etmekte haklı mıyım? Benim gibi hayatını bu davaya adayan binlerce insan vardır. Nice sakat ve alil insanlar tekerlekli sakat araçlarıyla gazinonun önünde inerek, araçlarına binerler ve hayatının son mevsiminde kendine meşgale aramakta bol bol eğlenmektedir. İşte gerçek oradadır. Yaşlı insanların ömrünün son döneminde, İngiliz’in dediği gibi ‘occupational theraph” yani meşguliyet terapisi yaşamak isterler. Haydi bakalım gazinolara girişi zorlaştırın, zorlaştırabildiğiniz kadar. İşte benim ve benim gibi olan insanların hayatı ve umutları…”

Daha fazla söze gerek yok. Gerçekler ortadadır. Rumlar güneyde gazino açıyorlar ama bizim gazinocularımız kadar başarılı olamıyorlar. Bu da bir gerçek. Zaten güney vatandaşları kendi topraklarında mutlu olsalar, mutlaka güneydeki uydurma gazinolarda zaman geçirirler.

Şimdilik gazinolar ve gazino turizmi için diyeceklerim bu kadar…