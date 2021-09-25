Sizin Dünyanız: Ayşegül Erdemi

Bugünkü konuğum vijdan sahibi, iyliksever ve kocaman yüreğine birçok sevgi sığdıran bir anne... Churn Operation Supervisor Ayşegül Erdemi...
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Vicdan sahibi.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Fotoğrafçı olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Şu an kızımın yeni okul hayatı.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Aptal yerine konulmak.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Büyük sözü dinlememem.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Kızıma hamile olduğumu öğrenmem tüm hayatımı değiştirdi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sonrası yok – Caner Yaman
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Soft Rock tarzı.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Fırtına Anı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sırt çantası.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Giymeyeceğimi bildiğim halde aldığım kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
İçten gelerek alınan, manevi anlamı olan herhangi birşey.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kafama takmamak, biraz oluruna bırakabilmek ve daha az konuşmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Karakter analizi yapabiliyorum.
OLMASA DA OLUR...
Dost gibi görünen düşmanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Kremalı mantarlı tavuklu spagetti.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Çocukların ve kadınların öldürülmediği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Acı.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Anne Boleyn.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İtalya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya turu, farklı kültürleri tanımak ve anlamak, tarihi mekanları gezmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Pandemiden kurtulduğumuz, herhangi bir salgınla uğraşmadığımız, normal hayatlarımıza döndüğümüz, kadınların ve çocukların eziyet görmediği, öldürülmediği huzur içinde yaşanılası bir dünya umuyorum. Hem de imkansız olduğunu bile bile. Çünkü umutsuz kaldığımız gün herşeyimizi kaybettiğimiz gündür.