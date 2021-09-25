Sizin Dünyanız: Ayşegül Erdemi

Bugünkü konuğum vijdan sahibi, iyliksever ve kocaman yüreğine birçok sevgi sığdıran bir anne... Churn Operation Supervisor Ayşegül Erdemi...

Vicdan sahibi.Fotoğrafçı olurdum.Şu an kızımın yeni okul hayatı.Aptal yerine konulmak.Büyük sözü dinlememem.Kızım.Kızıma hamile olduğumu öğrenmem tüm hayatımı değiştirdi.Sonrası yok – Caner YamanSoft Rock tarzı.Fırtına Anı.Sırt çantasıGiymeyeceğimi bildiğim halde aldığım kıyafetlerİçten gelerek alınan, manevi anlamı olan herhangi birşey.Kafama takmamak, biraz oluruna bırakabilmek ve daha az konuşmak.Karakter analizi yapabiliyorum.Dost gibi görünen düşmanlar.Ailem.Kremalı mantarlı tavuklu spagetti.Çocukların ve kadınların öldürülmediği bir dünya.Acı.Anne Boleyn.İtalya.Dünya turu, farklı kültürleri tanımak ve anlamak, tarihi mekanları gezmek.Pandemiden kurtulduğumuz, herhangi bir salgınla uğraşmadığımız, normal hayatlarımıza döndüğümüz, kadınların ve çocukların eziyet görmediği, öldürülmediği huzur içinde yaşanılası bir dünya umuyorum. Hem de imkansız olduğunu bile bile. Çünkü umutsuz kaldığımız gün herşeyimizi kaybettiğimiz gündür.