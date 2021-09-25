Türkiye'deki yanardağlardan biri aktif hale gelir mi?

"KULA'DAKİ VOLKANLARDA İNSAN AYAK İZİ VAR"

Tüysüz, "Yanardağlar yeniden harekete geçebilir mi?" sorusuna da, "Yeniden harekete geçebilir ancak bu tarih, 10-15 bin yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Yani yarın öbür gün gibi değil, uzun vadede bir patlama yaşanabilir" cevabını verdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Mesela Kula’daki volkanlarda insan ayak izi var. Bu da bizlere insanların olduğu devirde Kula’da volkanik bir faaliyetin gerçekleştiğini gösteriyor" detayını da paylaştı.