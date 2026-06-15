İnsanlık aleminin yeniliklere en olumsuz koşullarda bile geleceğe umutla bakmaya çalıştığı biliniyor. Öyle oluyor ki savaşların bile büyük zamana yayılmadan sonlanmasını istiyor ve diliyor. Özellikle de yeni bir yıla girilirken dileklerin ve isteklerin her dönemde gerçekleşmediğini yaşıyor olsalar bile alışkanlık haline getirdikleri biliniyor. Kuruldukları tarihten başlayıp bölgemizde özellikle Filistinlilerle Terör devleti olarak tanımlanan İsrail arasında sonu gelmeyen savaşın daha fazla kayba yol açmaması için iyi niyetli yakarışların yaşanıyor olması savaş olgususun sonlandırılması isteniyor.

Bu yakarışlar ve çabalar ile savaşların sonlanmasına ulaşılamadıkları biliniyor. Nedeni emperyalist damarı olanların ülkelerin kendi arka bahçeleri olarak görmekten kaynaklanan çıkarlarına gem vuramamış olmalarını ilk sırada okunması gerekiyor. Son yıllarda Filistin topraklarını kendi malları imiş gibi görmeyi alışkanlık haline getirmiş olan Neden Yahu’nun arkasına takılarak dengesiz açıklamaları ile ünlenmiş olan Yaş Almış Amerikalının dünyayı terör bataklığına sokma çabalarına yanıt bulamadıklarının insanlık alemi için olumlu olduğunun bilinmesi gerekiyor. Dengesiz çıkışların önlenmesini gerekli kılıyor.

Kıbrıs olaylarının uç vermeye başladığı tarihten bu yana geçen sürede her yıl tarafların en az bir kez bir araya getirilme çabalarının da istenen ve beklenen sonucun alınması olanaksız bir noktaya doğru evriliyor olması müzakerelerden sonuç almanın zora girdiğinin de göstergesi oluyor. Yaz aylarının gelmesi ile başlayan çabaların yöntemi konusunda çalışmaların başladığı biliniyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün BM Genel Sekreterlerinin kişisel Özel Temsilcilerinin olmadığı da biliniyor. Kesin olarak zaman belli olmamasına karşın izlenecek yöntem konusunda 5+1 modelinin uygulanacağı belirtiliyor.

04 Mart 1964 tarihinden günümüze dek kaç kez gündeme taşındığının sayısal olarak avara kasnak gibi yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı biliniyor. Kıbrıs meselesinin çözülmesi içtenlikle isteniyorsa anılan tarihte yanlış imzalanan anlaşmanın değişen dengeler nedeniyle yeniden karara bağlanması gerekli oluyor. Aksi halde her yıl benzer oyunlarla avunur dururuz böyle bilinmesi gerekiyor mu ne…

Sevgi ile kalınız…