Kurulduğu tarihten günümüze kadar geçen dönemde yaptığı uygulamalar ve bölge ülkelerine saldırıları nedeniyle İsrail devleti terör devleti olarak tanımlanıyor. Anılan devletin yaptıkları ile biliniyor olması üzüntü verici oluyor. Son olarak yaş almış olan Amerikalının koşulsuz desteğini yedeğine almış olan Neden Yahu hükümeti sıkıntılarını aşma çabasındadır. Saldırı ve savaşlardan bıktığı anlaşılan halkın ülkelerinden ayrılarak güvenli bölgelere göç eder duruma geldikleri belirtiliyor. Yahudi Araştırmaları Enstitüsü YİVO Yayınladığı son yıllık raporunda iç bölünmeye ilişkin endişelerin arttığını belirtiyor. Siyasi partilerin yaşanmakta olan bu gelişmelerden duydukları endişeleri öne çıkarmalarına karşın Neden Yahu hükümetinin duyarsız davrandığı belirtiliyor.

Rum saldırılarının başlatıldığı tarihten bu yana ortalıklara çıkarılan Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin olarak her yıl toplantıların yapıldığı biliniyor. Bugüne değin yapılmış olan çalışmalardan sonuç alınamadığı gerçeğini yaşıyoruz. Ortalıklara atılan çözüm önerilerinin nerede ise tamamının çözüme yaramadığı biliniyor. 04 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı BMGK gömleğinin düğmelerinin yanlış iliklenmesinin sonucunu yaşıyoruz. Konuya ilişkin olarak ilgi duyduklarını söyleyerek ortalıklara çıkanlar çözümden başka her konuda kendi çıkarlarını ortalıklara çıkardıkları için konuyu içinden çıkılamaz noktaya taşıdıklarının kaydedilmesi gerekiyor.

Çözümsüzlüğün temelinde karşımızdaki unsurun önde gidenlerinin hangi siyasi yapıyı temsil ederlerse etsinler kırılmış plak gibi aynı sözlerle Kıbrıs Türklerine nefes almalarına bile izin vermeyecekleri noktada oldukları yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Nikos Anastasiyadis ile Nikos Hristodulidis’in söylemleri arasında fark olmadığının unutulmaması gerekiyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresinin tamamlanmasına sayılı günler kala bir kez daha müzakerelerin yeniden başlatılabilmesi için çaba arıyor. Guterres’in çabalarına karşın karşımızdaki unsurun önde gidenleri ıslık çalarak silahlanma çabalarına devam ediyorlar. Bu arada onlar ıslık çalmaya devam ederlerken bizlerin de son dönemde başlatılan KKTC’NİN tanınması ve tanıtılması çabalarına elbirliği ile ivme kazandırmamız gerekiyor mu ne…

Sevgi ile güzel kalınız…