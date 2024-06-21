Kim der 47 yaşında!

Demet Şener, tatil adresi olarak Antalya’yı seçti.
Ünlü isim, havuz pozlarını sosyal medyada paylaştı:
“Tatilimizin ilk günü. Her şey çok güzel. İrem ve Ömer’le hep hayal ettiğimiz tatilimiz.Kendimizi daha özel hissedemezdik.”
47 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.
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