banner913
banner932
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
11 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
25 0
 
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
392 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
35 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
24 0
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
22 0
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
30 0
banner1032

Kim der 47 yaşında!

banner1020

47 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener, kusursuz fiziği ile dikkat çekiyor

banner974
Kim der 47 yaşında!
banner971
Demet Şener, tatil adresi olarak Antalya’yı seçti.
Ünlü isim, havuz pozlarını sosyal medyada paylaştı:
“Tatilimizin ilk günü. Her şey çok güzel. İrem ve Ömer’le hep hayal ettiğimiz tatilimiz.Kendimizi daha özel hissedemezdik.”
47 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.