03 Nisan 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin; Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, teşkilata tam üyelik hedefinin yineledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Türk Devletleri Teşkilatının Doğu Akdeniz’deki sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Modern İpek Yolu’nun denizlerdeki durağı olduğunu dile getirdi..

..Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e teşekkür eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteğin Türk Dünyası dayanışmasının güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakanlar düzeyinde toplantı ve teknik çalışma gruplarına ev sahipliği yapmaya hazırız” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türk Dünyasından gelecek ziyaretçilere kapıların açık olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin TDT’ye tam üyelik sürecini başarıyla neticelendirmek olduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ”KKTC TDT’ye Tam Üye Olmaya Hazırdır” dedi. Keza, Başbakan Ünal Üstel “Tek Millet, Üç Devlet” şiarıyla perçinlenen Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplantı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TDT’ye üye hükümet başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarını kabul etti. Daha sonra zirvede yuvarlak masa etrafında toplanan devlet ve hükümet başkanları konuşmalarını gerçekleştirdi..

..Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği desteğin Türk Dünyasının güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Konuşmasında Ünal Üstel "Türk Dünyası Bizim Ailemizdir" vizyonunun toplantıya yön veren önemli bir irade olduğunu ifade etti..

..KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın Doğu Akdeniz’deki sarsılmaz kalesi olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel; dünyanın savaşlar, ekonomik krizler, düzensiz göç hareketleri ve iklim krizinin etkileriyle çok katmanlı bir belirsizlik sürecinden geçtiğini söyledi. Ünal Üstel, bu ortamda Türk devletleri arasındaki stratejik dayanışmanın tarihi bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti..

..Orta Doğu başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde devam eden çatışmaların küresel vicdanı derinden yaraladığını belirten Başbakan Ünal Üstel, Türk Dünyasının ortaya koyacağı kararlı duruşun barışın teminatı olacağına inandıklarını ifade etti..

..Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır haksız izolasyonlara maruz kaldığını belirterek, buna rağmen halkın desteğiyle ayakta durmaya devam ettiklerini söyledi. Başbakan Ünal üstel, Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi siyasi çözümün Egemen Eşitlik ve Eşit uluslararası Statünün tanınmasına dayalı iki devletli çözüm olduğunu vurguladı..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek temellerinde Mücahit halkımızın TMT mensuplarının ve de kahraman Türk askerlerinin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..