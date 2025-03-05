25.02.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Ankara ziyareti kapsamında, Bengü Türk’te yayınlanan “Kızılelma” programına konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; açıklamalarda bulundu ve de soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bir Ülkenin Kalkınması, Ekonominin Daha Da Gelişmesi İçin İstikrar Önemlidir. Türk Askerinin Kıbrıs’taki Varlığı Hem Kıbrıs Türkleri Hem De Rumlar İçin Adadaki Barış, Güvenlik ve İstikrarın Teminatıdır” dedi.

Anavatanımız Türkiye’nin, Kıbrıs davasına ve Kıbrıs Türkünün mücadelesine tam destek verdiğini ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan iş birliklerinin önemine değinerek, tüm ambargo ve haksızlığa rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile bir başarı öyküsü yaratıldığını belirtti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programda Ankara’da AK Parti 8. Olağan Kongresine katıldığını ve kongrede olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek kongrede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kadim bağların ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi..

.. “Şeref konukları olarak hitap edilmemiz ve orada yer almamız bizi çok gururlandırmıştır. Şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür etmek istiyorum” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede anlamlı bir konuşma yaptığına ve önemli mesajlar verdiğine işaret etti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ben bir Kıbrıs Türkü olarak Cumhur İttifakı’nın Kıbrıs davasına verdiği desteğin çok önemli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongrede yüzde yüz oy alarak yeniden genel başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin başta savunma sanayisiyle lider bir ülke olarak ortaya koyduğu iradenin gelecek için büyük umutlar verdiğini söyledi..

..Programda, Kıbrıs’ta Federal temelde bir çözümün mümkün olmadığı, Rum tarafının tanınmış bir devlet olmasını kullandığını ve eşitlik temelinde Kıbrıs Türkü ile bir ortaklığı onaylamayacağını kaydeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu nedenle yeni bir siyaset geliştirilmesi gerekiyordu. Bu siyaset de iki devletli siyasettir. Federal temel Avrupa Birliği içerisinde çoğunluğun azınlığı ezeceği, yok edeceği, Türk Hükümeti ile bağları kopartacağı bir kapıdır” dedi..

.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün son bulması ve Türk askerinin adadan çekilmesini içeren federal çerçevenin Kıbrıs Türkünün sonunun başlangıcı anlamına geldiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “İki Devletli siyasette ise bir anlaşma olacaksa, iki devletin, Kuzeydeki Devlet Türk Devleti, Güney’deki Devlet Rum Devleti, yan yana yaşayan iki devletin , birlikte iş birliği ile çözüm olabileceği noktasında Cumhur İttifakı Bize Tam Destek Vermiştir” dedi..

..60 yıl önce BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı iki bölgeli federasyon kararının bu kadar yıldır denendiğini, Annan Planı’nın, Crans Montana’nın bir sonuç getirmediğini ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kadar denemeden sonra BM kararına bağlı olarak yapılan baskılara izin verilmeyeceğini, iki devletli siyasetin en doğru siyaset olduğunu kaydetti..

..İki devletli siyasetin Rumlar için de en doğru karar olduğuna işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir ülkenin kalkınması, ekonominin daha da gelişmesi için istikrar önemlidir. Türk askerinin varlığı hem Kıbrıs Türkleri, hem de Rumlar için adadaki barış, güvenlik ve istikrarın teminatıdır” dedi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli siyasete verdikleri destek için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti..

.. “Resmi müzakere sürecinin başlayabilmesi için ortak zemin oluşması gerekmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir soru üzerine; Mart ayında BM ile yapılacak toplantıya değinerek “Biz müzakere etmeye gitmiyoruz. Müzakere için zemin ve çerçeve olması lazım” dedi…

.. BM’nin “Kıbrıs’ta müzakerelerin başlayabilmesi için şu anda ortak bir zemin yoktur” şeklindeki açıklamasının önemli bir başarı olduğuna işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Resmi müzakere sürecinin başlayabilmesi için ortak zemin oluşması gerekmektedir. Ortak zemin oluşması için bizim egemenliğimizin kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı..

..Mart ayındaki toplantıda, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olarak Kıbrıs’ın geleceğinde iki devlet olduğunu dile getireceklerini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz Kıbrıs’ın geleceğinde neleri öngördüğümüzü söylemek için gideceğiz. Kıbrıs’ta ancak iki devletli bir anlaşmanın mümkün olduğunu söylemeye gideceğiz” dedi.. YARIN DEVAM EDECEK..