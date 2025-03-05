25.02.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Ankara ziyareti kapsamında, Bengü Türk’te yayınlanan “Kızılelma” programına konuk olan  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; açıklamalarda bulundu ve de soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bir Ülkenin Kalkınması, Ekonominin Daha Da Gelişmesi İçin İstikrar Önemlidir. Türk Askerinin  Kıbrıs’taki Varlığı Hem Kıbrıs Türkleri Hem De Rumlar İçin Adadaki Barış, Güvenlik ve İstikrarın  Teminatıdır” dedi.

Anavatanımız Türkiye’nin, Kıbrıs davasına  ve Kıbrıs Türkünün  mücadelesine tam destek verdiğini ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan  iş birliklerinin önemine değinerek, tüm ambargo ve haksızlığa rağmen  Türkiye Cumhuriyeti ile bir başarı öyküsü yaratıldığını belirtti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programda  Ankara’da AK Parti 8. Olağan Kongresine katıldığını ve kongrede olmanın büyük bir onur olduğunu belirterek kongrede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kadim bağların ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi..

.. “Şeref konukları olarak hitap edilmemiz ve orada yer almamız bizi çok gururlandırmıştır. Şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür etmek istiyorum” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın kongrede anlamlı bir konuşma  yaptığına ve önemli mesajlar verdiğine işaret etti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ben bir Kıbrıs Türkü olarak Cumhur İttifakı’nın Kıbrıs davasına verdiği desteğin çok önemli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongrede yüzde yüz oy alarak yeniden genel başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin başta savunma sanayisiyle lider bir ülke olarak ortaya koyduğu iradenin gelecek için büyük umutlar verdiğini söyledi..

..Programda, Kıbrıs’ta Federal temelde bir çözümün mümkün olmadığı, Rum tarafının tanınmış bir devlet olmasını kullandığını ve eşitlik  temelinde Kıbrıs Türkü ile bir ortaklığı onaylamayacağını kaydeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  “Bu nedenle yeni bir siyaset  geliştirilmesi gerekiyordu. Bu siyaset de  iki devletli siyasettir.  Federal temel Avrupa Birliği  içerisinde çoğunluğun azınlığı ezeceği, yok edeceği, Türk Hükümeti ile  bağları kopartacağı bir kapıdır” dedi..

.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Türkiye’nin garantörlüğünün  son bulması ve Türk askerinin adadan çekilmesini içeren federal çerçevenin  Kıbrıs Türkünün sonunun başlangıcı anlamına geldiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:  “İki Devletli siyasette ise bir  anlaşma olacaksa, iki devletin, Kuzeydeki  Devlet Türk Devleti, Güney’deki Devlet  Rum Devleti, yan yana yaşayan iki devletin , birlikte  iş birliği ile çözüm olabileceği noktasında Cumhur İttifakı Bize Tam Destek Vermiştir” dedi..

..60 yıl önce  BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı iki bölgeli federasyon kararının bu kadar yıldır denendiğini, Annan Planı’nın, Crans Montana’nın bir sonuç getirmediğini ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu kadar denemeden sonra  BM kararına bağlı olarak yapılan baskılara izin verilmeyeceğini, iki devletli siyasetin en doğru siyaset  olduğunu kaydetti..

..İki devletli siyasetin Rumlar için de  en doğru karar olduğuna işaret eden  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  “Bir ülkenin kalkınması, ekonominin daha da gelişmesi için istikrar önemlidir. Türk askerinin  varlığı hem Kıbrıs Türkleri, hem de  Rumlar için adadaki barış, güvenlik  ve istikrarın  teminatıdır” dedi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli siyasete  verdikleri destek için  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP  Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti..

.. “Resmi müzakere sürecinin başlayabilmesi için ortak zemin oluşması gerekmektedir” diyen  Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar,  bir soru üzerine; Mart  ayında BM ile yapılacak toplantıya değinerek “Biz  müzakere etmeye gitmiyoruz. Müzakere için zemin ve çerçeve olması lazım” dedi…

.. BM’nin  “Kıbrıs’ta müzakerelerin başlayabilmesi için şu anda ortak bir zemin yoktur” şeklindeki açıklamasının önemli bir başarı olduğuna işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar “Resmi müzakere sürecinin başlayabilmesi için ortak zemin oluşması gerekmektedir. Ortak zemin oluşması için bizim egemenliğimizin kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı..

..Mart ayındaki toplantıda, Kıbrıs  Türk tarafı ve Türkiye olarak Kıbrıs’ın  geleceğinde iki devlet olduğunu dile getireceklerini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz Kıbrıs’ın geleceğinde neleri öngördüğümüzü  söylemek için gideceğiz. Kıbrıs’ta  ancak iki devletli bir anlaşmanın mümkün olduğunu söylemeye gideceğiz” dedi.. YARIN DEVAM EDECEK..