İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan’ın KKTC ziyareti ve KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Rumların baskı ve tehdidiyle karşı karşıya kalması Türkiye Ticaret Özel Temsilciliğinden istifa etmesine neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, İşçi Partisi Manchester Rusholme Milletvekili Khan’ın istifa nedenlerini şöyle açıkladı. “Bu ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Seçilmiş bir milletvekilinin sırf Kıbrıs Türk Halkıyla temas kurduğu için Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes açısından ibretliktir. Kıbrıs Sorunu’nu halkımızın geleceğini Rum’a teslim ederek çözmeyi düşünenler de durumun vahametini hala idrak edememesinin acizliği içerisindedirler.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar İngiltere’de yaşayan Türk Toplumunun Sn. Khan’a sahip çıkmasını istedi. Sn. Tatar, “Rumların haksız ve hukuksuz şekilde sürdürdüğü bu baskıcı izolasyon siyaseti, sessiz bir insanlık suçudur. Uluslararası toplum artık bu gerçeğe gözlerini kapamamalı. Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ettiği adaleti ve eşitliği teslim etmelidir.” dedi.

Son zamanlarda kaybettiğimiz değerli bir arkadaşın dediği gibi, “Rumlar 2 x 2 = 5 acayip yanlış hesap ile hareket etmekte. “Rumlar acaba 2 x 2’nin 4 ettiğini ne zaman anlayacaklar? Hiç kuşkusuz, Rumların Sn. Khan’ın istifasına neden olan tehditleri İngiltere, AB ve ABD’nin de dikkatlerini çekmiştir… Özellikle İngiliz hükümeti böyle rezilane Rum tehditleriyle istifaya zorlanan Khan olayını iyice etüd edip harekete geçmeli…