Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenlediği lig maçlarının 64.sezonu, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Doğan Türk Birliği ile Çetinkaya arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasıyla başlıyor.

1955 yılından günümüze kadar oynanan 63 sezonda en üst ligde 9 kulüp şampiyonluk yaşadı.

En fazla şampiyonluk sayısı Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü’nün. En üst ligde 14 kez şampiyonluk tadan bu iki kulübü 9’ar şampiyonlukla Gönyeli ve Yenicami izliyor. Doğan Türk Birliği 7 şampiyonlukla üçüncü sırada. Baf Ülkü Yurdu ve Küçük Kaymaklı dörder, Akıncılar ve Binatlı birer kez şampiyonluk kazandı.

Şampiyonları biliyoruz. Peki 63 sezonda en fazla ikincilik kazananlar hangisi?

Arşivime göz attım. En fazla ikincilik Gönyeli’nin. Kırmızı beyazlılar 9 kez şampiyonluk yaşarken 12 sezon da ikinci sırayı alarak şampiyonluğun kıyısından döndü.

Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı 8 kez, Doğan Türk Birliği ve Mağusa Türk Gücü 7 kez, Yenicami 6 kez ikinci oldu.

Alsancak Yeşilova, Cihangir, Gençlik Gücü ve Lapta ikişer kez ikinci olarak şampiyonluğa uzanamadı.

Baf Ülkü Yurdu, Bostancı Bağcıl, Dumlupınar, Esentepe, Tatlısu, Türk Ocağı ve Yalova birer kez ikincilik sırasını alan takımlar oldu.

SEZONLARA GÖRE İKİNCİLİK

12 kez: Gönyeli (1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1984-85, 1991-92, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1999-2000, 2009-10).

8 kez: Çetinkaya (1955-56, 1956-57, 1958-59, 1968-69, 1989-90, 2002-03, 2005-06, 2015-16), Küçük Kaymaklı (1981-82, 1986-87, 1987-88, 1997-98, 1998-99, 2007-08, 2013-14, 2014-15).

7 kez: Doğan Türk Birliği (1961-62, 1962-63, 1988-89, 1992-93, 2016-17, 2017-18, 2024-25), Mağusa Türk Gücü (1960-61, 1970-71, 1977-78, 1980-81, 1985-86, 2003-04, 2011-12).

6 kez: Yenicami (1959-60, 1969-70, 1971-72, 2001-02, 2012-13, 2018-19).

2 kez: Alsancak Yeşilova (2019-20, 2021-22), Cihangir (2022-23, 2023-24), Gençlik Gücü (1957-58, 1978-79), Lapta (2004-05, 2006-07).

1 kez: Baf Ülkü Yurdu (1990-91), Bostancı Bağcıl (2010-11), Dumlupınar (1983-84), Esentepe (2000-01), Tatlısu (2008-09), Türk Ocağı (1973-74), Yalova (1994-95).