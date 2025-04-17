Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun basın toplantısını izledik. Başkan Hasan Gazioğlu, 4-10 Mayıs 2025 tarihlerinde Mercedes-Benz Kombos ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Hülya Avşar Cup 2025” adlı tenis turnuvası hakkında bilgi verdi.

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki federasyon, cesaretli bir girişimle uluslararası çapta bir turnuva düzenliyor. 1 milyon TL ödüllü turnuvanın maliyetinin 5 milyon TL olacağı açıklandı. Dereceye gireceklere para ödülü var.

Federasyonun 2025 yılı bütçesinin 2 milyon 800 bin TL olduğunu belirtelim.

Turnuvaya Hülya Avşar’ın ismi verildi. Film ve müzik sanatçısı Hülya Avşar’ın tenis oynadığını biliyoruz. Turnuva ismi için bu yeterli miydi? Bu konuya başkan Gazioğlu açıklık getirdi. Hülya Avşar’ın tenis sporuna maddi destek verdiği ve bizim sporcularımızın da bu destekten yararlanabileceği belirtildi.

Basın toplantısını izlerken gözümde geçmişteki görkemli tenis turnuvaları canlandı. 1974 öncesinde Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün bahçesinde tenis kortu olduğunu anımsıyorum. İlter Sami Şanel ve Özel Vasıf, tüm Kıbrıs çapında başarılar elde etmiş ve teniste onların sayesinde gurur duymuştuk.

1974 yılı sonrası Köşklüçiftlik mahallesinin batısında derenin arkasındaki tenis kortları askeri bölgede kalmıştı. Lefkoşa Şehir Kulübü bu tesiste hayat buldu. Buradaki kortlarda geçmiş yıllarda birçok tenis turnuvası yapıldı. Sponsor katkılı turnuvalardan aklımda kalanlar Johnnie Walker, Benson & Hedges, Pantene Pro-V, Siemens, Kemal Deniz.

Şehir Kulübü’nde tenis oynayanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçileri’nin de olduğunu anımsadım. Arşivime göz attım ve Büyükelçi Hayati Güven’in tenis oynarken bir fotoğrafını buldum. Yıl 2003. Hayati Güven, 2000-2004 yılları arasında görev yapmıştı.

1979 yılında Tenis Federasyonu kurulduktan sonra bu sporda ilerlemeler oldu. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan tenis kortlarında federasyon faaliyetini sürdürüyor.

Gündemimizde uluslararası turnuva var. Turnuvayı izleyecekler için tribünlerin yeterli olması önemli. Bu konuda federasyonun düzenleme yapacağı, seyircilerin rahat edeceği bir ortamın hazırlanacağı bilgisi verildi.

Hayli iddialı görünen bu turnuva vesilesiyle tesislerin de daha kullanılabilir hale gelmesinin sağlanacağını umut ederiz.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yönetimine ve sporculara başarılar dileriz.