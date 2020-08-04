Larnaka marina ihalesini Rum-İsrail şirketleri kazandı

Larnaka’da yapılması öngörülen liman-marina projesi ihalesinin dün sonuçlandığı, ihaleyi Rum-İsrail şirketlerinin kazandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka için dönüm noktası şeklinde nitelendirilen marina ihalesinin dün sonuçlandığını, ihalenin İsrail “Eldeman Holding BV” ile Rum “Alexandrou Corporate Services Ltd” ortaklığına verildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu şirketlerin yerine getirmesi gereken bazı şartların tamamlanmasının ardından ilgili anlaşmanın imzalanacağını, projenin liman, marina ve çevresini içeren 510 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını aktardı.