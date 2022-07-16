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Aracı bozuk çıktığı için kadını dövdü

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Aracı bozuk çıktığı için kadını dövdü
 
 
Larnaka’da yabancı uyruklu olan ve kucağında bebeği bulunan bir kadının, 43 yaşındaki bir erkek tarafından darp edildiği bir video, kamuoyunda infial yaratırken, Rum basını konuya geniş yer verdi.
Alithia ve diğer gazeteler, Larnaka’da önceki gün gündüz saatlerinde sokak ortasında yabancı uyruklu bir kadının, kucağında bebeği bulunduğu sırada feci şekilde darp edildiğini, olayın sosyal medyada dolaşan bir video kaydı sonrasında ülke kamuoyunun gündemine oturduğunu yazdılar.
Haberde, 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum bir erkeğin, 27 yaşındaki kadın ve bir diğer şahsa bir araç sattığı, aracın bozuk çıktığını iddia eden kadın ve yanındaki şahsın, aracı iade etmek istemleri üzerine çıkan gerginlik sonrasında darp olayının yaşandığı belirtildi.
Şahsın Rum polisince tutuklandığı belirtilirken, darp edilen kadının ise hastanede tedavi altına alındığı vurgulandı.
 
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