Beyarmudu’na 2 kg yağış…

Hafif yağmurlu havanın etkili olduğu dün, Beyarmudu’nda 2 kg, Koruçam’da da 1 kg yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlerine göre metrekareye Beyarmudu’na 2 kg, Koruçam’a ise 1 kg yağış düştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.