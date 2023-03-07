banner913
banner885
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
4 0
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
1 0
 
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
5 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
17 0
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
15 0
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
12 0
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
11 0
banner915

Beyarmudu’na 2 kg yağış…

banner476

banner825
Beyarmudu’na 2 kg yağış…
banner721
Hafif yağmurlu havanın etkili olduğu dün, Beyarmudu’nda 2 kg, Koruçam’da da 1 kg yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlerine göre metrekareye Beyarmudu’na 2 kg, Koruçam’a ise 1 kg yağış düştü.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.