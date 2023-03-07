Beyarmudu’na 2 kg yağış…

Hafif yağmurlu havanın etkili olduğu dün, Beyarmudu’nda 2 kg, Koruçam’da da 1 kg yağış kaydedildi.



Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlerine göre metrekareye Beyarmudu’na 2 kg, Koruçam’a ise 1 kg yağış düştü.

