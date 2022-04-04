Barınmak artık lüks!

Ardı arkası kesilmeyen zamlarla geçinmekte güçlük çeken vatandaşlar için barınmak dahi ateş pahası oldu. Bir asgari ücretli, 6090 TL aldığı maaşın yaklaşık 3000 TL’sini sadece ev kira bedeli olarak vermek zorunda kalıyor



KKTC denildiğinde akla gelen ve tüm devlet yetkililerinin üzerine basa basa söylediği eğitim bacağında ciddi bir aksaklık yaşanıyor. Öğrenciler yaşamak için ev bulamıyor. Çoğu ev sahibi öğrencilerden 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık peşin ev kira bedeli isterken kimi ev sahipleri ise halihazırda alım gücü düşen ülkede stüdyo dairelerin dahi 2500 TL’den kapısını aralıyor.

Lefkoşa’da ev kiralarının aşırı yüksek olduğundan şikayet eden öğrenciler bazı ev sahiplerinin de öğrencinin mağduriyetini istismar ettiğini belirterek değerinden çok yüksek kira istendiğini ve buna karşılık olarak ise binlerce lira karşılığında tuttukları evdeki eşyaların birçoğunun da kullanılmaz durumda olduğunu ifade ediyor.

‘AYLIK’ ALAN ÇALIŞANDAN ‘YILLIK’ KİRA BEDELİ İSTENİYOR

Birkaç yıl öncesine kadar kiracı bulmakta zorlanan ev sahipleri, şimdilerde evine yoğun talep alıyor ve evlerini değerinden çok üzerinde fiyatlarla kiralıyorken yalnızca öğrenciler değil çalışanlar da ev kira bedellerinden şikayet ediyor. Bir çalışanın aile olmasını isteyen ev sahipleri bunun yanında çift depozito, minimum 3 aylık kira bedeli isterken bir de tabii ki emlakçıya komisyon parası ödeniyor. Kısacası KKTC’de vatandaşın lüks olmayan bir eve başını sokabilmesi için halihazırda elinin altında en az 15-20 bin TL olması gerekiyor.

Ardı arkası kesilmeyen akaryakıt, elektrik, yumurta, şeker, sebze, meyve, alkol zamların yanında geçinmekte güçlük çeken öğrenciler, vatandaşlar, çalışanlar için barınmak dahi ateş pahası oldu. Bir asgari ücretlinin 6090 TL aldığı maaşın 3000 TL’sini sadece ev kira bedeli olarak vermesi durumunda ise geriye cebine kalan 3000 TL ile ne yapacağı akıllarda merak konusu.

Sosyal medya ağları üzerinden acil ev aranıyor ilanları yayınlansa da bu kişilere pek geri dönüş sağlanamıyor. Bunun tek sebebi ise belirtilen miktar…

GAZİMAĞUSA’DA DA ARTIK KİRALAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL…

Artık 2000 TL’ye stüdyo daire dahi bulunamayan ülkede 4000 TL’ye eşyasız daire bulunabiliyor. Özellikle Lefkoşa bölgesinde belirtilen kriter ise 3 aylık veya 6 aylık ödeme koşulu. Asgari ücretli aylık çalışanın bu ücreti karşılamadığını bilen ev sahipleri ise kriter önceliğini öğrenciden yana kullanarak toplu ev kira bedelini temin ediyor. Öğrenciler tarafından en çok tercih eden Lefkoşa ve Girne bölgesinde ev kira bedeller cep yakmaya devam ederken ülkenin en ucuz diye bilinen Gazimağusa bölgesi ise artık en ucuz olarak bilinmiyor.

Kısacası aile ev bulamıyor bulsa da kira bedelini karşılayamıyor. Öğrenci de değerinin çok çok üzerinde aylık kirası olan evlerde kalıyor.

