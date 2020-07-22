SOS Çocukköyü Derneği, Kurban Bayramı nedeniyle halktan bağış bekliyor

SOS Çocukköyü Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kurban Bayramı’nda değişimin parçası olarak risk altındaki aile ve çocuklara destek verebilir, bağışlarınızla bu resmi değiştirebilirsiniz. Aile bakımını kaybeden 102 çocuk ve kaybetme riski olan 83 çocuğa ülkemiz de destek veren tek sivil toplum örgütü olan SOS Çocukköyü Derneği’ne yapacağınız Kurban bağışlarınız veya kurban ederi kadar yapılacak olan her bağışınız çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olacaktır” denildi.

Açıklamada, SOS yazıp 4120’e mesaj yollayarak 25 TL tutarında bağışta bulunulabileceği, www.soscocukkoyu.org web adresinden online bağış yapılabileceği veya banka aracılığıyla da bağışta bulunabileceği kaydedildi.

Bağışlar banka aracığıyla şu hesaplara yapılabiliyor:

• Türk Bankası: TL 015848733

• Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318

• Creditwest Bankası: TL 15304658

• Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası: TL 28525

• Albank: TL 9010-18802673-351