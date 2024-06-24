Polisiye olaylar

Gazimağusa'da ve Bafra'da iki kişi hayatını kaybetti

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da bir plajda denizde yüzdükten sonra rahatsızlanan 51 yaşındaki Kürşat Eroğlu, yaşamını yitirdi. Doktor tarafından Eroğlu'na yapılan dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopside tespit edileceği kaydedildi.

Bafra’da sakin 43 yaşındaki Mehmet Güngördü de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetti.

Güngördü’nün dış vücut muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.





-Boğulma tehlikesi geçiren Metni hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Dipkarpaz’da bir plajda dün 32 yaşındaki Mustafa Metni denizde boğulma tehlikesi geçirdi.



Metni, ambulansla kaldırıldığı Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 6 kişi tutuklandı



Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz bulunan 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.