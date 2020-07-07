Özel eğitim kurumlarına şeffaf maske bağışı

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV), özel eğitim kurumlarına “şeffaf maske” bağışladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KİKEV, işitme engelli bireylerin dudak okumasına ve mimikleri görebilmesine olanak yaratmak ve şeffaf maske kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda başlattığı “Şeffaf Maske Tak Sessizliğin Sesi Ol” projesi kapsamında hazırladığı 90 maskeyi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı Başkanı Bahire Doğru ve Vakıf yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, kendilerini kabul eden Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, hazırladıkları maskeleri bakanlığa teslim etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Şeffaf maskelerin Dünya üzerinde kullanılan örneklerinin dikkate alındığını ve gerek tasarım gerek kullanım yönünden büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Doğru, “Yalnızca İşitme engelli çocuklarımız için değil, tüm engelli çocuklarımızın iletişinde dudak ve mimik hareketlerine önem verdiklerini düşünmekteyiz. Bu nedenle hazırladığımız 90 adet maskeyi bakanlığımız bünyesinde bulunan özel eğitim kurumlarımızda görevli öğretmenlerimize bağışlıyoruz” dedi.

Doğru konuşmasında Bakan Çavuşoğlu’na projeye karşı gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise KİKEV’in projesinin önemine vurgu yaparak, pandemi sürecinde işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak bu projeyi hayata geçiren Bahire Doğru ve Vakıf yönetimini tebrik etti.

Bu zor dönemin el birliği ve dayanışma içerisinde, birlikte hareket ederek atlatılabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, bu aşamada sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü belirterek, KİKEV’in önemli bir projeye imza attığını söyledi.

Çavuşoğlu, eğitim alanında vakıf ile yürüttükleri işbirliğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade ederek, bağışta bulunulan maskeleri öğretmenlere teslim edeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda şeffaf maskelerin diğer bireyler tarafından da kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, vakfa çalışmalarında başarılar diledi.