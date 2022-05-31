Kozanköy'de korkutan yangın

Kozanköy'ün güney kısmında çıkan yangın sonucu 50 dönümlük arazide bulunan biçilmemiş arpa ve buğday ile 100 dönümlük alanda bulunan maki bitki örtüsü ile genç çam ağaçları ve alıç ağaçları yandı

yangın

polis

Girne'ye bağlı Kozanköy'de yangın çıktı.Dün saat 16.15'te Kozanköy'ün güney kısmında başlayan yangın geniş alana yayıldı.Çıkansonucu 50 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve buğday ile 100 dönümlük alan içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile genç çam ağaçları ve alıç ağaçları yandı. Yangınaitfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, askeri birliklere ait su tankerleri ve bölge halkı traktörler ile müdahaleÖte yandan İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta ülkede toplam 31 adet yangın meydana geldiğini açıkladı.İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 595 Bin 110 TL olduğu kaydedildi.Açıklamada, 23 – 29 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 31 adet yangının yanı sıra 22 adet hususi servis olayının da meydana geldiği belirtildi.Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri "söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan tavadaki yağın ısınması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu, spiral makinesinden çıkan kıvılcım, su ısıtıcısı ve jeneratörün kısa devre yapması, çöplükten sirayet, araç egzozunun fazla ısınması ve trafo odasının aşırı yüklenmesi" şeklinde sıralandı.