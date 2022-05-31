banner762
banner815
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
9 0
"Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim”
20 0
 
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
15 0
94 0
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
40 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
banner797
banner794

“Sivil Savunma’da arızalı araç yok”

banner476

Sivil Savunma, Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu’nun “Orman Dairesi’nden, İtfaiye’den veya Sivil Savunma’dan yangına müdahale için yola çıkan birçok aracın hatadan ve arızadan dolayı olaya müdahale edemediği şeklinde yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı

banner825
“Sivil Savunma’da arızalı araç yok”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, teşkilatın araç parkında arızalı araç bulunmadığını kaydederek, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, araç ve donanımlarıyla her daim göreve hazırdır” dedi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, 27 Mayıs tarihinde Geçitköy/Tepebaşı bölgesinde çıkan yangına müdahalede bulunduğu belirtilerek, söndürme ve soğutma çalışmalarında cansiperane bir çalışma gayreti gösterildiği vurgulandı.
Açıklamada, bu çalışmalarda olay bölgesine gidiş ve yangına müdahale faaliyetleri esnasında kullanılan araçlarda herhangi bir arıza veya aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, buna karşın yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili olarak Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun basına verdiği demeçte, “Orman Dairesi’nden, İtfaiye Müdürlüğü’nden veya Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yangına müdahale etmek için yola çıkan birçok aracın küçük bir hatadan ve arızadan dolayı olaya müdahale edemediği” şeklinde yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
“Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun bilgisi olmadığı halde diğer kurumlar hakkında açıklama yaparak, ilgili kurumları da zan altında bırakmaya çalışmasını esefle karşıladık” denilen açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı envanterinde ve araç parkında arızalı araç bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı araç ve malzemelerinin her daim bakımlı, faal durumda ve 7/24 saat göreve hazır halde bulundurulduğu kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.