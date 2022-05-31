“Sivil Savunma’da arızalı araç yok”

Sivil Savunma, Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu’nun “Orman Dairesi’nden, İtfaiye’den veya Sivil Savunma’dan yangına müdahale için yola çıkan birçok aracın hatadan ve arızadan dolayı olaya müdahale edemediği şeklinde yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, teşkilatın araç parkında arızalı araç bulunmadığını kaydederek, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, araç ve donanımlarıyla her daim göreve hazırdır” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, 27 Mayıs tarihinde Geçitköy/Tepebaşı bölgesinde çıkan yangına müdahalede bulunduğu belirtilerek, söndürme ve soğutma çalışmalarında cansiperane bir çalışma gayreti gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu çalışmalarda olay bölgesine gidiş ve yangına müdahale faaliyetleri esnasında kullanılan araçlarda herhangi bir arıza veya aksaklık yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, buna karşın yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili olarak Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun basına verdiği demeçte, “Orman Dairesi’nden, İtfaiye Müdürlüğü’nden veya Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yangına müdahale etmek için yola çıkan birçok aracın küçük bir hatadan ve arızadan dolayı olaya müdahale edemediği” şeklinde yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

“Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun bilgisi olmadığı halde diğer kurumlar hakkında açıklama yaparak, ilgili kurumları da zan altında bırakmaya çalışmasını esefle karşıladık” denilen açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı envanterinde ve araç parkında arızalı araç bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı araç ve malzemelerinin her daim bakımlı, faal durumda ve 7/24 saat göreve hazır halde bulundurulduğu kaydedildi.

