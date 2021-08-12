Kalavaç'ı hortum vurdu

Değirmenlik Belediyesi sınırlarındaki Kalavaç köyüne bugün 14:00-15:00 saatleri arasında yağan yağmur ve şiddetli fırtına sonucunda köyde önemli çapta zarar meydana geldi.
Mandıralarda duvarlar devrildi, evlerin yanındaki garajların saç damları söküldü, asırlık zeytin ve harnup ağaçları söküldü..
Değirmenlik Belediyesi ekipleri köy içerisinde çalışmalara devam ediyor.
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