İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşları için ülkeye giriş-çıkışlarda kolaylık

KKTC İçişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarının KKTC’de ikamet koşullarını düzenleyen olağanüstü durumlar için 90 günlük özel genelge yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan büyük deprem felaketinden kaynaklı olarak KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş-çıkışlarında ve ikamet koşullarına kolaylık sağlayacak, özel koşullara haiz genelge yayımlandı. Genelge, 90 gün süre ile yürürlükte olacak.

Öztürkler: “Genelge, TC vatandaşı kardeşlerimizin büyük felaketin yaralarının sarılması sürecinde KKTC’ye giriş-çıkış ve muhaceret işlemlerinde kolaylık sağlayacak”

İçişleri Bakanı Öztürkler, “Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nde son 500 yılın en korkunç depreminin yaşanması ile oluşan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizin büyük felaketin yaralarının sarılması sürecinde KKTC’ye giriş çıkış ve muhaceret işlemlerinde kolaylık sağlayacak bir adım attık” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, bu bağlamda 90 gün süre ile yürürlükte olacak olan genelge ile KKTC’de yasal ikamet türlerinden birine başvurup, izin süreçlerini tamamlayamamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin ülkeye giriş-çıkışlarına kolaylık sağlanacak ve bu süre zarfında yetkili makamlarca izinli sayılacaklarını söyledi.

Bakan Öztürkler, “Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bu büyük felaketin yaralarını sarmak için her şeyi ile ana vatanın yanında olduğunu, tarih boyunca her zaman Kıbrıs Türk halkının maddi manevi yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor süreci de birlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla aşacağına inancının tam olduğunu” belirtti.

Öztürkler, “Bir kez daha yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaşanan felakette Türkiye Cumhuriyeti’nde spor müsabakaları için bulunan vatandaşlarımızın sağ salim ülkemize dönmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umutla çocuklarımızdan gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Deprem felaketinden dolayı kurtarılmayı bekleyen tüm insanlarımızın sağ salim çıkartılmaları için dua ediyoruz” dedi.