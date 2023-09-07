Ulaştırma Bakanı Arıklı, 4G ve 5G frekans ihalesinde hazineye 1 milyar 250 milyon lira gireceğini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün itibarıyla KKTC halkının 4,5G üzerinden konuşmaya başlayacağını belirterek, "KKTC halkının bilişimde çağı yakalaması amacıyla yapılan 4G ve 5G frekans ihalesinde hazineye 1 milyar 250 milyon lira girecek." dedi.

İletişim teknolojisinde çağı yakaladıklarına dikkati çeken Arıklı, bugün itibarıyla KKTC'lilerin 4G ve 4,5G üzerinden konuşma imkanı ve internet hizmetine kavuşacaklarını ifade etti.

Arıklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İhale kapsamında ödemeler başladı. Günün sonunda 1 milyar 250 milyon lira KKTC devlet hazinesine girecek. Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinde çağı atlaması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Turkcell yarın (bugün) itibarıyla 4G ve 4,5G'yi kullanmaya başlayacak. Şartnameye göre kasım ayında aynı hizmeti vermesi beklenen Telsim yetkilileri de altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, yakın zamanda 4G, 4,5G hizmeti vermeye başlamak istediklerini bize ilettiler. Biz de bu talebi, Bakanlar Kurulunda ele alabileceğimizi söyledik."

