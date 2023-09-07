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Hayat Pahalılığı’nın dört ayda bir verilmesi için çalışma

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Başbakan Üstel, enflasyon karşısında halkın ezilmemesi adına Hayat Pahalılığının dört ayda bir uygulanması için yasal değişiklik çalışmasına başladıklarını açıkladı

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Hayat Pahalılığı’nın dört ayda bir verilmesi için çalışma
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Başbakan Ünal Üstel, her zaman sendikalarla istişare yolunu seçtiklerini vurgulayarak, mahkemelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için de bütün şartları zorlayacaklarını, cezaevindeki sorunları da ilgili sendikalarla masaya yatırarak çözmek istediklerini söyledi.
Kamu temsiliyeti olan sendikalarla da bir araya gelerek, 47/2010 Yasası kapsamında alt baremlerde çalışanlarla ilgili iyileştirmeler yaptıklarını, son olarak yüzde 3-4 civarında artış yaptıklarını da anımsatan Başbakan Üstel, yıl sonunda ise vergi dilimlerinde düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Üstel, bundan sonraki süreçte de enflasyon karşısında halkın ve çalışanların ezilmemesi adına Hayat Pahalılığının 4 ayda bir, senede 3 kere uygulanması için yasal değişiklik çalışmasına başladıklarını da hatırlatarak; engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alanlara ise 2023’te gerekli artışların yapıldığını, 2024’te de yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
 
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