“Durum trajik”

Eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Kıbrıs sorununda durumun kötü ve trajik olduğunu söyledi

Eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs sorunundaki durumun “trajik” olduğunu ve Kıbrıs sorununun üzücü bir konumda bulunduğunu söyledi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre, “Sigma” kanalına konuk olan Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in hükümetinde işlerin yolunda gitmediğini ve en başta da Kıbrıs sorununda durumun kötü olduğunu kaydetti.

Habere göre, Kasulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in bir süre önce sürecin kilidinin nasıl açılacağını Hristodulidis’in bildiğini söylediğini ancak Rum tarafının bu söylem doğrultusunda ne yaptığını göremediğini belirtti.

Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara tarafından desteklenen sabit tezi karşısında rehavete kapıldığını kaydeden Kasulidis, Tatar’ın, egemen eşitlikle eşit uluslararası statü talep ederek, asıl rahatsız eden noktaya parmak basmaktan kaçındığını söyledi.

Gazeteye göre, Kasulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her görüştüğü kişiye, Annan Planı’nda kendisiyle alay edenlerin, bu planı reddedenlerin ve Crans Montana’da kendisine gülenlerin Rumlar olduğunu söylediğini belirtti.

Kasulidis, BM Genel Sekreteri’nin raporlarının Crans Montana’da yaşanan çıkmazla ilgili suçu her iki tarafa da attığını ifade etti.

