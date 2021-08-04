banner583
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
Basketbol U15’te mücadele sürüyor
0 0
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
“Halen daha işin ciddiyetinin farkında değiliz”
135 0
 
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
88 0
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
81 0
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
46 0
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
79 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
54 0
banner661

Cumhurbaşkanlığı'ndan İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler için girişim

banner476

banner666
Cumhurbaşkanlığı'ndan İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler için girişim

 Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ve aşılar konusunda girişimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Olgun yazılı açıklamasında, Birleşik Krallık tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği onaylı olmayan aşı kartlarının kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine, özellikle İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, KKTC Dışişleri Bakanlığıyla gerekli temasların yapılmakta olduğunu ve halihazırda izolasyona maruz kalan Kıbrıs Türk halkının yeni bir sorun ile karşı karşıya gelmesinin önüne geçilmesine çalışıldığını kaydetti.

KKTC’de aşı olan öğrencilerin veya vatandaşların aşı kartlarının İngiltere’de geçerli olabilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların da devam ettiğini belirten Olgun, çalışmaların neticesinde açıklama yapılacağını duyurdu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.