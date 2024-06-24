Metehan Kapısı’ndan Rum kesimine geçen Alman uyruklu bir kişi “KKTC’den taşınmaz mal satın aldığı” gerekçesiyle tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Avukat Alpan Uz, “Bu işin ucu kaçtı. Birkaç tane yatırım yapan veya bir ev, iki daire alan insanlara kadar düştü" ifadelerini kullandı

Rum polisi, Kuzey Kıbrıs’taki Rum malları üzerine yatırım yaptığı gerekçesiyle tutukladığı Afik Group şirketlerinin CEO’su Simon Mistriel Aykut’un ardından şimdi de kuzeyden taşınmaz satın aldığı gerekçesiyle kişileri tutuklamaya başladı.

Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Rum kesimine geçen Alman uyruklu bir kişi “KKTC’den taşınmaz mal satın aldığı” gerekçesiyle tutuklanarak polise götürüldü, ardından serbest bırakıldı.

Avukat Alpan Uz, Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Rum kesimine geçen müvekkili Alman uyruklu Martin Joseph Rickhels'ın “KKTC’den taşınmaz mal satın aldığı” gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Müvekkilinin “işgal altındaki topraklardan yasa dışı mal temin etme” suçlamasıyla tutuklandığına dikkat çeken Uz, “Bu durum artık yatırımcı rolünden halka indi” diye konuştu.

“Böyle bir durum ilk defa yaşandı. İpin ucu kaçtı” diyen Uz, bu işin tehlikeli olmasının sebebinin bu olduğunu belirtti.

Artık sıradan vatandaşın da KKTC’den mal satın aldığında sorun yaşayabileceği belirten Uz, sürecin bu yola doğru gitmeye başladığını dile getirdi.

Uz, müvekkilinin teminata bağlanarak serbest bırakıldığını, çarşamba günü Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü’ne gitmesi gerektiğini, tutuklu kalıp kalmayacağının o gün belli olacağını belirtti.

Müvekkilinin çarşamba günü Lefkoşa Rum Polis Müdürlüğü’ne gitmemesi durumunda aleyhinde uluslararası tutuklama çıkarılacağına dikkat çeken Uz, “Bu işin ucu kaçtı. Birkaç tane yatırım yapan veya bir ev, iki daire alan insanlara kadar düştü…” diye konuştu.

