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“Bankalar hırsızlığa başladı”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz finans alanında en önemli bacak olan bankaların son zamanlarda yaptıkları uygulamalarla resmen vatandaşın parasını çaldıklarını iddia ettiler.

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“Bankalar hırsızlığa başladı”

Bize ulaşan vatandaşlarımız, kendilerinin üretici olduğunu ve ürettikleri malları kendilerinden alan tüccarların büyük miktarları çekle ödeme yaptığını dile getirerek bu çeklerin günü geldiğinde nakite çevrilmek için gittikleri bankalarda göz göre göre paralarının çalındığını savundular.
Vatandaşlarımız “ismini vermek istemediğimiz X banka kendine ait olan çeki bozmak için 20 ile 80 TL arasında bizden ücret talep ediyor. Efendim neymiş çeki kesenin kendi şubelerinde değil diğer şubede hesabı varmış. Ya da çek Lefkoşa’daki şubenin değil Mağusa’daki şubenin müşterisiymiş. O nedenle masraf ücreti kesmek zorundaymışlar. Böyle bir saçmalık mı olur?” diyerek isyan ettiler.
Başka bir bankanın çekini bozacak olsalar bunu anlayabileceklerini belirten vatandaşlarımız “ancak bu çek kendi bankalarının çeki olduğu halde neden masraf alıyorlar anlamak mümkün değil. Bu tam bir hırsızlıktır. Hakkımızı çalıyorlar” diye konuştular.
 
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