Yeşilova’nın tarihi başarısı

Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami’yi 7 – 3 mağlup edip tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig ikincisi olurken tarihinin de en önemli başarısını elde etti



Tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig ikincisi olan Merit Alsancak Yeşilova, kulüp tarihinin de en önemli başarısını elde etti. Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini Burak Koçar 3, Mbah, Quincy, Yasin ve penaltıdan kaleci İrfan attı. Merit Alsancak Yeşilovalılar, maçtan sonra lig ikinciliğini doyasıya kutladılar.

K-PET Süper Ligin 30. Hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami’yi 7 – 3 mağlup etti.Tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig ikincisi olan Merit Alsancak Yeşilova, kulüp tarihinin de en önemli başarısını elde etti. Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini Burak Koçar 3, Mbah, Quincy, Yasin ve penaltıdan kaleci İrfan attı. Merit Alsancak Yeşilovalılar, maçtan sonra lig ikinciliğini doyasıya kutladılar. Yenicami’nin 3 golü de John Ebuka’dan geldi.