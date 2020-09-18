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Higuain’in yeni adresi Amerika

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David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Juventus ile yollarını ayıran GonzaloHiguain'i kadrosuna kattı

Higuain’in yeni adresi Amerika
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'den yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi. 
Kariyerine ülkesinin RiverPlate ekibinde başlayan Higuain, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Napoli kulüplerinde forma giydi.
Juventus'un 2016'da Napoli'den transfer ettiği Higuain, İtalya'nın Milan ve İngiltere'nin Chelsea takımlarında 1'er sezon kiralık olarak oynadı.
Arjantinli golcü Juventus formasıyla 149 maça çıktı ve 66 gol attı. Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.
 
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