Çayönülülere 8 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Ağustos tarihleri arasında oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
BTM Kurulu, Çayönü – Mutluyaka maçında Çayönü oyuncularından çift sarı karttan kırmızı kart gören Ali Bayır’ı, hakeme yönelik yaptığı hareketten dolayı 3 maçtan, Hüseyin Yazlık’ı ise maçın yardımcı hakemine yönelik saldırgan, hareket edici ve küfürlerinden dolayı 5 müsabakadan men cezası ile cezalandırdı.
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