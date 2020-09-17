Zihni profesyonel lig yolcusu

Niyazi ERGÜLEN
İngiltere’deki futbol elçimiz Zihni Temelci,yeni sezonda yarı profesyonel lig ekibi Maidstone United takımının kadrosunda yer almayacak.
Maidstone United ile transfer koşullarında anlaşamayan Zihni Temelci,profesyonel lig takımlarından Dagenham and Redbridge takımından transfer teklifi aldı.
Dagenham and Redbridge ile antrenmanlara çıkacak olan ve serbest transfer hakkı bulunan Zihni Temelci, şartların oluşması halinde İngiltere 5. Lig ekibi ile sözleşme imzalayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.