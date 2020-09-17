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Zihni profesyonel lig yolcusu

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Zihni profesyonel lig yolcusu
Niyazi ERGÜLEN
İngiltere’deki futbol elçimiz Zihni Temelci,yeni sezonda yarı profesyonel lig ekibi Maidstone United takımının kadrosunda yer almayacak.
Maidstone United ile transfer koşullarında anlaşamayan Zihni Temelci,profesyonel lig takımlarından Dagenham and Redbridge takımından transfer teklifi aldı.
Dagenham and Redbridge ile antrenmanlara çıkacak olan ve serbest transfer hakkı bulunan Zihni Temelci, şartların oluşması halinde İngiltere 5. Lig ekibi ile sözleşme imzalayacak.
 
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