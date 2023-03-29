Asbuzu U16 Ligi'nde çeyrek final heyecanı 8-9 Nisan'da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde 2.tur maçları tamamlandı. Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Ligde Çeyrek Final ilk maçları 8-9 Nisan 2023, Çeyrek Final rövanş maçları ise 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle;
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli SK – Küçük Kaymaklı TSK
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova SK
Cihangir GSK – Doğan Türk Birliği
SFC Boğaziçi SK – Yenicami AK
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Gönyeli SK / Küçük Kaymaklı TSK galibi – Baf Ülkü Yurdu / Merit Alsancak Yeşilova SK galibi
Cihangir GSK / Doğan Türk Birliği galibi – SFC Boğaziçi SK / Yenicami AK galibi
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