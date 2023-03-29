Geçitkale Cumhuriyet Lisesi yüz yüze eğitime yeniden başladı

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Yeniceköy Polis Okulu binasında yüz yüze eğitime yeniden başladı

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, tamir ve tadilatı tamamlanıp, eğitime hazır hale getirilen Yeniceköy Polis Okulu binasına taşınarak, yüz yüze eğitime yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çavuşoğlu’na, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilere hitap eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra sınıfları da ziyaret etti.



Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına, öğrencileri selamlayarak başladı. “Sizlerle günler sonra birlikte olmanın heyecanı içerisindeyim” diyen Çavuşoğlu, yeni okulda güzel ortam oluştuğunu söyledi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok okul aile birliği, öğretmen ve öğrencinin tedirgin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu tedirginliği kendilerinin de yaşadığını ifade etti.

Ülkede bazı okul binalarında sıkıntılar olması nedeniyle okulların boşaltıldığını anlatan Çavuşoğlu, “Bunları boşalttık. Çünkü siz çok kıymetlisiniz. Öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, halkımız çok kıymetlidir” diye konuştu.

“Önce can güvenliği sonra eğitim”

“Önce can güvenliği sonra eğitim” dediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, okul aile birliklerinin aldığı kararlara saygı duyduklarını belirtti. Bozulan düzenin devam etmesinin çok kolay bir şey olmadığını dile getiren Nazım Çavuşoğlu, prefabrik sınıflar yapma noktasında başlattıkları mücadelenin de bir süreye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

“Çadırlı eğitim dönemi” manşetine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan rahatsız olmayacağız. Çünkü ülkemizde yıllardır birikimi olan ve yenilenemeyen okulların bir sonucu olarak bu duruma geldik” şeklinde konuştu.

Namık Kemal Lisesi ve Karakol İlkokulu’nda kurulan çadırlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Geçitkale’de ise mevsim normallerinin 5 katı fazla yağmur yağdığını ve çadırda eğitim yapılamadığını belirtti. Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitimle dönemi kapatamayacağı gerçeğinden hareket ederek, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeniceköy Polis Okulu’nu tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile bir anlaşma yapılarak, okulun tadilatının yapıldığını ifade etti.



“Elini taşın altına koymayanların çok konuştuğu dönemde, onlar hiç konuşmayıp, ellerini taşın altına koydular”

Belediye başkanlarına gönüllü davranışları nedeniyle teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Elini taşın altına koymayanların çok konuştuğu dönemde, onlar hiç konuşmayıp, ellerini taşın altına koydular” diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim kayıplarının farkında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde ara sınavları yapmama kararı aldıklarını kaydetti.

Sınav döneminin eğitim kayıplarını önleyebilmek için kullanılacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverisine karşılık öğrencilerin de çok çalışmasını istedi. Çavuşoğlu, öğrencilerin bu yıl tek sınavla sınıfı geçeceğini dile getirdi.

“İleri tetkiklerin sonucunda Cumhuriyet Lisesi’nin kaderi belli olacak”

Cumhuriyet Lisesi binasıyla ilgili alınan kararın doğru olup olmadığını tespit etmek için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kurduğu ekiplerin ileri tetkikleri yapacağını kaydeden Çavuşoğlu, bu tetkiklerin sonucunda Cumhuriyet Lisesi’nin kaderinin belli olacağını söyledi.

Güçlendirme veya tadilatla Cumhuriyet Lisesi binasının sorunu çözülecekse eylül ayında Geçitkale’ye geri dönüleceğini ifade eden Çavuşoğlu, okul yıkılıp, yeniden yapılacaksa gelecek yıl da Yeniceköy Polis Okulu binasında eğitimin devam edeceğini dile getirdi. “O yüzden okulumuza sahip çıkalım” diyen Bakan Çavuşoğlu, ikinci dönemin öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.



Billuroğlu

Cumhuriyet Lisesi Müdürü Ahmet Billuroğlu da, bir aydır devam eden uzaktan eğitimin ardından eski yuvalarından ayrılarak, yeni yuvalarına geldiklerini söyledi.

“Burası bizim için geçici bir okul ancak artık ikinci evimizdir” diyen Billuroğlu, okulun geçmişte polis okulu olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

Binanın, toplumun öz kaynaklarıyla yaptığı bir bina olduğunu ifade eden Billuroğlu, “Bu kuruma şu anda Cumhuriyet Lisesi olarak bizler sahip çıkıyoruz” diyerek, eğitime kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Binanın kısa sürede tamir ve tadilatının yapılmasında emeği geçen Eğitim Bakanlığı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne teşekkür eden Billuroğlu, yeni okulun hayırlı olmasını temenni etti. Billuroğlu, yılsonuna kadar Yeniceköy Polis Okulu binasında eğitime devam ederek, gelecek yıl Cumhuriyet Lisesi’ne dönmeyi de diledi.