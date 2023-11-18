banner913
banner932
Kaner Brand House, 3 yaşında!
Kaner Brand House, 3 yaşında!
38 0
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
24 0
 
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
15 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
32 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
157 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
banner964
banner985

Gökyiğit, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde sergi ile yer aldı

banner476

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit, 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde “ Fotoğrafa Adanmış Bir Ömür-Foto Şık” isimli kişisel sergisi ile yer aldı.

banner974
Gökyiğit, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde sergi ile yer aldı
banner971
Bursa’da “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzyılın İzleri” teması ile gerçekleştirilen etkinlikte Türk fotoğrafının duayenleri Ozan Sağdıç, İbrahim Zaman, Gültekin Çizgen de yer aldı. Festivalin bu yılki Onur konuğu Merih Akoğul olurken, birçok sergi açılışı gerçekleştirildi, ustalarla söyleşiler ve sunumlar yapıldı.
Gökyiğit sergi ile ilgili yaptığı açıklamada,  Kıbrıs Türk fotoğrafının altın çağına (1948 – 1974) damga vuran beş önemli fotoğrafçıdan biri olan ve bugün 95 yaşında asırlık bir çınar Mehmet Rifat Şık’ı yansıtan kişisel sergisine gösterilen ilgi ve yaklaşımdan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, sergisinin tüm ustalar, fotoğraf sanatçıları ve katılımcılar tarafından ziyaret edildiğini, hepsinin de Foto Şık il eilgili verdiği bilgilerden etkilendiğini söyledi.
Böylesine uzun soluklu projelerin önemine ve değerine vurgu yapan Gökyiğit, Foto Şık’ı, 2009 – 2023 yılları arasında, ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği stüdyosunda fotoğrafladığını, Foto Şık’ın fotoğrafçılık zevkinin ancak ve ancak siyah-beyaz fotoğrafta bulunabileceğine olan inancı nedeniyle de sergide yer alan fotoğrafları siyah-beyaz olarak düzenlediğini belirtti.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.