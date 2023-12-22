Keyifli bir gün yaşandı

Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri, yılbaşı yemeğinde gönüllerince eğlendi

Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri için yılbaşı yemeği düzenledi.Belediye Meclisi üyeleri ve bölge muhtarlarının da katıldığı yeni yıl yemeğinde Başkan Murat Şenkul herkesle sohbet ederek tüm üyelerin tek tek yeni yılını kutladı.Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yemekte yaptığı konuşmada; “Herkesin mutlu, huzurlu bir sene geçirmesini temenni ederim. Her sene sayımızın azalarak değil artarak bu etkinlikleri gerçekleştirmek en büyük temennimiz. Girne Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu tip organizasyonlar bir lütuf değil sizlere olan bir borcumuzdur” diyerek katılan herkese teşekkürlerini iletti.Yemeğe katılan yaklaşık 500 üye, gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirdi.